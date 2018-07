Javier Maroto: "Bajar impuestos está en el ADN del PP, se recauda más y se crea más empleo"

Es, no solo amigo personal del nuevo líder del PP, sino uno de sus apoyos fundamentales. Sin embargo, cuando le preguntas si le han ofrecido un puesto en la dirección -que se conocerá hoy-, añade que asumirá "la responsabilidad que se le quiera encomendar" en un momento "ilusionante e histórico". Se le considera en el PP un heterodoxo con un enorme olfato político para ganarse a los ciudadanos y, siendo uno de los vicesecretarios "pata negra" y de los más mediáticos, será una estrella ascendente. Javier Maroto (Vitoria 1972) es amable y educado y hace honor a su profesión de economista, dando a los argumentos una precisión milimétrica. En la entrevista no da puntada sin hilo, define a Pablo Casado como "Macron español" y repite que su objetivo es recuperar los once millones de votos. No hay pregunta sin respuesta y habla sin tapujos al afirmar que la unidad de España, la bajada de impuestos y la lucha contra los independentistas están en el ADN del PP. Insiste en que no hay un giro a la derecha "sino una apuesta por la modernidad", y acusa a Pedro Sánchez de haber "decepcionado a muchos en un tiempo récord". Dice que produce sonrojo el uso del avión oficial para "llevar a un concierto a su mujer".

Estará contento: su amigo Pablo Casado es el nuevo líder del PP, ¿van a cambiar mucho las cosas con él?

Lo que se ha hecho bien en el PP hay que mantenerlo, y también hay aspectos que se pueden mejorar. Pablo representa la ilusión de un partido que gestiona, comunica y habla de humildad, y eso es un acierto.

¿Significa recuperar las esencias del PP y mirar hacia la derecha?

La ideología de un partido se define primero por las personas que componen los equipos, y después por las ideas. Pablo Casado entiende que hay personas de distintas procedencias, desde la UCD con el hijo de Adolfo Suárez, a otros del ámbito más conservador, del espacio demócrata cristiano, del liberal, etc. Es un proyecto que suma y por lo tanto no hay viraje hacia la derecha, sino una apuesta por la modernidad donde cabe una diversidad en las ideas, pero todos caminamos en una misma dirección, para recuperar los once millones de votos que tuvimos.

Lo que sus adversarios llaman 'giro a la derecha', ¿usted lo denomina modernidad y renovación?

La mejor modernidad no es la que algunos revisten de colorines. Pablo Casado hará una renovación y una modernización del PP sin renunciar a nuestros orígenes.

Y usted, en esa panoplia ideológica que me dice, ¿cómo se define?

De centroderecha, pero huyo de las etiquetas, porque encasillan. Casado y yo no pensamos en todo igual, ¡qué fortuna los matices!, pero compartimos lo básico: llegar a esa base de once millones de votantes y recuperar a los que nos abandonaron.

Vamos, que el objetivo es revertir esa tendencia...

El proyecto de Casado es volver a recuperar, efectivamente, a nuestros votantes, y está recibiendo apoyo de mucha gente que se fue a Ciudadanos y ven en él valores con los que se identifican. Pero no solo en la garantía de estabilidad y los resultados eficaces en la gestión, sino también en la ilusión de una nueva etapa. Hay espacio de mejora que afectan a los jóvenes que se van a volver a incorporar al partido.

¿Era necesario matar al padre? Porque parece que quieren desdibujar la obra de Rajoy y elevar a Aznar...

Esa idea del entierro de la etapa de Mariano Rajoy que algunos plantean es falsa e interesada, para intentar dividirnos. La primera reunión que ha tenido Casado en Génova ha sido con Mariano Rajoy para dejar claro que el trabajo que ha hecho por el PP y por España es imprescindible, y hay que reconocerlo. Y también el que se haya reunido con Aznar es importante porque todo es parte de nuestra historia.

Oiga, ¿Casado es el Kennedy español? Porque su puesta en escena en el congreso ha dado que hablar...

No sé si es el Kennedy español, pero la referencia más próxima y cercana es el presidente Macron. Macron y Casado tienen la misma edad, han entendido la política europea de la misma manera y han comprendido la ilusión del votante. Yo más que el Kennedy español diría que es el Macron español.

Sea como fuere, ¿van a recuperar sus señas de identidad, como la unidad de España, lo que significa abordar sin tapujos el tema catalán?

Cuando Pablo Casado dice "el PP vuelve" significa que el PP vuelve también a Cataluña. Algunos como Inés Arrimadas ganan las elecciones y después si te he visto no me acuerdo, desaparecen y luego se quedan tras un micrófono opinando sobre la actualidad de Cataluña. La primera reunión como presidente del PP de Pablo Casado con su equipo ha sido en Cataluña, y es un gesto clarísimo, que significa que el PP está con los catalanes, que es muy diferente de estar con los políticos independentistas catalanes. Nosotros no vamos a desaparecer tras ganar unas elecciones, como ha hecho Ciudadanos en Cataluña.

¿De verdad cree que vuelve el PP para ganar las elecciones generales, que tendrán tiempo de recuperarse en dos años?

Vuelve el PP para ganar las elecciones en dos años y, sobre todo, para hacer un proyecto para la España de 2018, y de los próximos 20 años.

¿Y enarbolar la bandera de la familia es otra manera de volver a las esencias como lo es el concepto de la unidad de España?

Hablar de familia es hablar de las familias monoparentales, del matrimonio igualitario, de las parejas reconstituidas... El concepto de familia de 2018 es muy amplio, y cada vez que se dice "apoyar la familia" significa que hay que apoyar a todas las familias. En cuanto a la unidad de España, esa bandera no la puede tener otro partido que no sea el PP.

Parece que será una mujer la secretaria general de su partido. ¿Ésa es también una seña de identidad?

La política de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres es una bandera nuestra desde hace mucho tiempo, que vino para quedarse en el PP. La diferencia entre el consejo de ministras y ministros, de esa foto numérica ordenada por género, y el concepto de Pablo Casado, es que se trata de premiar la valía. Rajoy ya tuvo como mano derecha en la Moncloa a una gran mujer, en el partido a otra gran mujer y, como presidenta del Congreso, a otra mujer extraordinaria.

¿Y Soraya Sáenz de Santamaría tiene un hueco o se perpetuará el 'odio africano' entre los seguidores de Cospedal y los de ella?

Casado no entiende de odios africanos, ni rencillas. No tiene enemigos dentro del partido, y esa es una de sus grandes fortalezas. Le gusta unir, y como ganador del congreso, será generoso y humilde. Ya le dijo a Sáenz de Santamaría desde el atril que tenía la puerta abierta para lo que quisiera. No quiere ser el presidente solo de los dos tercios del partido que le han votado, quiere serlo de todos, para juntos, crecer más.

¿María Dolores de Cospedal se irá de la política o se queda?

Es una pregunta que solo ella puede contestar, y hará lo que considere mejor para ella y el partido. Le dio su apoyo a Pablo Casado porque consideraba de corazón que era lo mejor para el PP, y hay que ser muy grande para hacer lo que ella hizo.

¿Cómo se puede cambiar la ley electoral sin modificar la Constitución, una de las apuestas de Casado?

Existe un procedimiento previsto en la ley, a través de la segunda vuelta. Macron es presidente porque hubo una segunda vuelta, y Pablo Casado lo es también por una segunda vuelta. Los candidatos que tienen en la segunda vuelta un refrendo de su electorado amplían la garantía de gobernabilidad, y eso se hace aportando unos escaños de refuerzo.

¿Bajar todo el IRPF, con un tipo máximo del 40%, es una ruptura con lo que hizo Montoro?

El PP ha vuelto, y entre otras cosas ha vuelto para bajar los impuestos a todos los españoles, a las clases medias trabajadoras, a los que suben todos los días una persiana, a esa España que madruga, a todos. Bajar los impuestos está en los genes y en el ADN del PP. Ha sido difícil pasar la crisis, pero ahora que las cosas van mejor, España tiene que ser un país donde el dinero esté en el bolsillo del que gana el dinero, y no en el de un gestor en una Administración. Ése es un pensamiento que Pablo Casado ha explicado, y que yo comparto. Es una manera muy inteligente de entender cómo funciona la economía. Está comprobado que, cuando bajan los impuestos, se recauda más y se crea más empleo.

¿Y eliminar el impuesto de sucesiones también está en el ADN del PP?

Sí, también es una de nuestras prioridades. Hay situaciones angustiosas como el fallecimiento de un padre, o una madre, que acaba siendo una complicación para los hijos. Además, es injusto que en unos territorios no exista y en otros sí. La igualdad de los españoles también tiene que ser en el ámbito fiscal.

¿La reforma del Código Penal que proponen para prevenir el secesionismo incluiría ilegalizar a los partidos secesionistas?

Los partidos tienen que tener unos estatutos que respeten la legalidad y las reglas del juego. De la misma manera que no se admitiría un partido xenófobo, que promoviera que alguien por tener la piel de color oscuro no pueda tener acceso a la ciudadanía, tampoco encaja en nuestro ordenamiento un partido cuyos estatutos dicen que quiere romper España. Hay que hacer esa reflexión con calma, pero debemos plantar cara al independentismo, y ése es nuestro compromiso férreo que vamos a analizar con los catalanes. Hay políticos que nacen en la política dentro del sistema, y cuando alcanzan el poder quieren romper ese sistema que les ha dado garantías, y eso no se puede tolerar.

¿Que Puigdemont haya roto amarras con el PDeCAT y apueste por la unilateralidad y la república le va a complicar las cosas a Sánchez, que pretende normalizar las relaciones?

Sánchez ha defraudado en un tiempo récord a demasiadas personas en España en cosas muy importantes. La primera y única medida adoptada en su primer consejo de ministros fue facilitar a los independentistas catalanes que pudiesen volver a poner el dinero en las embajadas y en la publicidad secesionista, después facilitó el acercamiento de los políticos presos a Cataluña para que estuvieran como en un hotel de primera, ya que las cárceles allí las gestionan los propios independentistas. Luego habló de dar beneficios para los presos de ETA, que no han repudiado los asesinatos por los que están en prisión, y además propone entregar la RTVE de todos a Podemos para que Pablo Iglesias la gestione....

¡Menudo follón el de RTVE!

A Pedro Sánchez se le ha visto la patita en RTVE, porque ha intentado que Pablo Iglesias pudiera tener La Tuerka, pero en Radio Televisión española. Es su forma de devolver el favor a quienes le han facilitado llegar a la Moncloa. El problema es que Sánchez ha elegido a unos socios extraños, y tiene unos peligrosos compañeros de viaje, que no solo le van a dar la espalda, sino que finalmente le dejarán caer.

Pues ellos dicen que lo ocurrido con RTVE no es nada comparado con la manipulación que hizo el PP.

Creo que hay que hacer una reflexión conjunta sobre las televisiones públicas, y todos debemos hacer una autocrítica. RTVE, Canal Sur, Telemadrid, la ETV, TV3... tienen que ser gestionadas con dos principios: la pluralidad y la libertad. Estamos ante una oportunidad de hacer de esas televisiones medios plurales y libres. Y lo debemos de hacer entre todos.

¿Se ha exagerado o no lo del avión oficial y el concierto de Sánchez?

El gesto de Sánchez de utilizar un avión oficial para llevar a su mujer a un concierto recuerda demasiado a tiempos pasados, cuando Alfonso Guerra pidió un Mister porque había cola en la autopista y no quería hacerla como los demás ciudadanos. Son gestos tan feos que producen sonrojo, y lo que esconden es una falta de respeto a todos los españoles, y un abuso de la posición de poder, y Sánchez ni siquiera ha pedido perdón.

¿Volver a la ley del aborto del año 85 y su posición con la eutanasia no es un retroceso?

La muerte digna que propone el PP requiere como requisito imprescindible que el proceso de la muerte sea irreversible, y se puedan aplicar cuidados paliativos que incluyan la sedación final. Lo que no aceptamos es que se dé vía libre a una eutanasia activa que puede propiciar abusos intolerables. En cuanto al aborto, el presidente Casado ha anunciado una convención ideológica tras el verano, donde pondremos blanco sobre negro, escuchando a nuestros militantes, nuestra posición al respecto.

¿Quieren o no sacar los restos de Franco del Valle de los Caídos?

El abuelo del presidente del PP fue un represaliado por Franco, y supongo que no habrá ninguna duda sobre cuál es nuestro planteamiento en relación a la dictadura. Lo que esperamos es que se pase página de este asunto de una vez por todas.

¿Qué le parece la petición de una comisión de investigación sobre los audios grabados a Corinna?

Comparecerá el General Sanz Roldán en el Congreso, y todos los partidos entendemos que es necesario escucharlo. Pero que no nos engañen: lo que Garzón, el Partido Comunista, IU y Podemos quieren es utilizar cualquier herramienta para cuestionar la monarquía. Y como las ocasiones las pintan calvas, a la extrema izquierda le puede interesar cualquier excusa para intentar reventar el sistema democrático de monarquía parlamentaria en España e imponer en modelo republicano.

La gestión del Rey emérito no ha sido precisamente ejemplar, ¿no?

La monarquía, con sus claros y sus oscuros, como cualquier institución, ha dado grandes resultados a España. El rey Felipe VI tiene todo el respaldo del PP.