Montserrat, Tejerina y Báñez, en las quinielas para dirigir el PP de Casado

Pablo Casado ha elegido Cataluña para reunir a su Comité Ejecutivo este jueves, y desde allí, desde Barcelona, dar a conocer por fin el organigrama de la nueva dirección del partido, que probablemente quedará cerrado el miércoles, tras la reunión que mantenga con Soraya Sáenz de Santamaría. Es muy posible -apuntan distintas fuentes del Partido Popular-, que sea de nuevo una mujer quien desempeñe las responsabilidad de la Secretaría General, siendo los nombres de las exministras Dolors Montserrat, Isabel García Tejerina, y el de Fátima Báñez (del núcleo duro de la exvicepresidenta), quienes más suenan. La jueza cita como investigados a tres alumnos que cursaron el máster de Casado.

El hecho de que el presidente del Partido Popular haya decidido salir de Génova y desplazarse a Barcelona dispara el nombre del la extitular de la cartera de Sanidad en las apuestas, a quien ya se veía aceptando el liderazgo del PP catalán. Hay que señalar que tanto Montserrat como García Tejerina -ésta con un perfil más técnico que político y con posibilidades de ingresar en la FAO- mostraron desde un principio su apoyo a Dolores Cospedal. Pero una vez resuelta la primera vuelta del proceso marcaron un cambio de estrategia, apoyando abiertamente a Pablo Casado, como quedó constatado en aquella foto realizada en un conocido restaurante de Madrid, con posterior comunicado de adhesión de ocho exministros de Rajoy.

Fue el propio Casado quien afirmó ayer que todavía no ha decidido quién va a ser su secretario o secretaria general, y que en todo caso no lo hará hasta hablar con la exvicepresidenta del Gobierno. "Aún no está decidido porque quiero hablar antes con Soraya Sáenz de Santamaría para ver la disposición de su equipo para integrarse en este proyecto que quiero que sea de todos", enfatizaba. Así que, insistió, "el jueves lo conoceremos".

No obstante, y según marcan los estatutos, el nombre del secretario general tiene que salir del Comité Ejecutivo del candidato ganador. Aunque no se sabe si en este caso habrá un cambio de guion en pro de la reintegración de equipos.

Desde luego, la elección de Barcelona no ha sido baladí. Pablo Casado ha querido así enviar un mensaje inequívoco de la situación que atraviesa Cataluña", remarcando su ánimo a los compañeros de Cataluña para que sepan que no están solos y que queremos reforzarles".

Casado Blanco avisó ayer a los independentistas que de continuar la agenda secesionista en Cataluña reclamará de nuevo al 155. Éste fue uno de los temas tratados con Mariano Rajoy en el encuentro protocolario de cambio de poderes, reunión en la que también le informó de la Ejecutiva en Barcelona este jueves, y de un acto electoral el sábado en Andalucía, acompañando a Juan Manuel Moreno Bonilla.

El presidente del PP confirmó sus planes a medio plazo de convocar una convención programática e ideológica de la que salgan los programas electorales. Asimismo, adelantó que su compromiso es respetar todos los congresos que se han celebrado ya, porque "es fundamental no reabrir una batalla orgánica".