Primarias PP | Pablo Casado promete integrar al equipo de Santamaría si gana

Casado ha insistido en el inicio de su discurso en la importancia de los compromisarios y de los militantes, que decidirán el futuro del partido, y ha aludido a que las reglas pactadas en el anterior congreso "no le han favorecido". "No os he llamado a ningún compromisario, quiero que votéis en libertad, con el corazón, con la cabeza, lo que queráis, esta es vuestra decisión, y es soberana, libre y democrática", ha jaleado Casado, entre aplausos y compromisarios levantados. Como golpe de efecto y al final de su discurso, ha prometido una integración real incorporando al equipo de Santamaría si gana las primarias. La figura del secretario general quedará desierta con este fin, a la espera del resultado de la votación.

Casado ha iniciado su discurso tras escuchar durante una hora la elocución de Sáenz de Santamaría, y ha comenzado agradeciendo a Rajoy haber contado con él y su labor como presidente en los últimos años. Ha dedicado unas palabras a Margallo y a Cospedal, "una ministra excelente, que ha dado la cara en el peor momento del partido".

"Pase lo que pase, saldremos de este Congreso más unidos. No sólo por estar juntos, sino para hacer algo juntos", ha especificado, citando a Donoso Cortés.

La figura fuerte, la del secretario general, ha quedado sin ser adelantada por Casado a la espera de poder incluir a alguien de la candidatura de la exvicepresidenta si gana

Casado ha admitido que su mujer estuvo de acuerdo la víspera de presentar su candidatura -"empezamos los dos"-, y le ha agradecido ejercer de "brújula en su vida". El secretario de Comunicación del PP ha ensalzado el concepto de la ilusión, como motor del partido y elemento necesario para avanzar. "Quiero que volváis a sentiros orgullosos. La ilusión es fundamental para recuperar esos tres millones de votos que se nos han ido. Hay que volver a decir a esas personas que pueden volver a confiar, que ha sido un camino muy difícil, pero seguimos representando lo que ellos esperan del futuro del país", ha continuado, para subrayar que necesitan ser "el partido de los once millones de votos" para no necesitar bisagras de otros partidos.

Casado ha reivindicado una renovación en el partido, "una renovación tranquila", y la apertura de oportunidades para los miembros más jóvenes, "con juventud acumulada", para ser concejales y candidatos a alcaldías.

"No hay nada más progresista que defender la vida la natalidad, que las familias puedan tener hijos, en esta Europa de demografía fría"

"Estoy orgulloso de Manuel Fraga, de José María Aznar y de Mariano Rajoy, que han hecho mucho por el partido y mucho por España". "Propongo que volvamos a dirigirnos a los españoles para decirles que es importante que volvamos al gobierno. Somos un partido de las bases, de las clases medias. Somos el partido de la España que madruga, de los pensionistas, de los estudiantes, de las mujeres, de los desempleados", ha continuado.

Casado ha sido jaleado por sus partidarios al afirmar que el PP es el partido de la libertad individual. Ha tenido un recuerdo para los "hermanos venezolanos", para los que ha pedido también libertad.

Familia y vida

"No hay nada más progresista que defender la vida la natalidad, que las familias puedan tener hijos, en esta Europa de demografía fría", ha incidido. "¿Defender a la familia es de derechas?", se ha preguntado Casado. "¿Es que no todos tenemos familia?".

Al igual que ha hecho Santamaría en su discurso, Casado ha reivindicado la honestidad del Partido Popular, y ha recordado que "no va a caber un sólo corrupto". "Ya basta de juicios paralelos, de condenas mediáticas a compañeros, conmigo se va a respetar al PP", ha insistido.

"Somos un partido de las bases, de las clases medias. Somos el partido de la España que madruga, de los pensionistas, de los estudiantes, de las mujeres, de los desempleados"

Las víctimas del terrorismo han sido recordadas también por Casado, que ha rechazado medidas como el acercamiento de presos frente al espíritu de Ermua y lo que supuso la muerte de Miguel Ángel Blanco, el inicio del fin de ETA. "El último latido de Miguel Ángel fue el primer latido de España, y no vamos a permitir que se acabe ese latido".

El candidato ha mostrado su apoyo especialmente al PP de Cataluña, y ha asegurado a sus miembros que está de su lado ante el desafío secesionista padecido en los últimos años. "Vamos a parar el plan de Torra como paramos el plan de Puigdemont y el plan de Ibarretxe", ha confirmado.

Casado ha ensalzado a Feijóo con gratitud por "haber renunciado a sus intereses personales para estar con Galicia". Al hilo de los territorios, el secretario de Comunicación del PP ha tenido palabras para los líderes de comunidades como Andalucía, Cantabria o Navarra.

Integrar al equipo de Santamaría

Al final de su discurso, Casado ha prometido una "integración real". "No quiero un partido mío, sino vuestro, no quiero un partido en contra de nadie, todos juntos a ganar las elecciones". Casado se ha comprometido a integrar a todo el equipo de Santamaría si gana las primarias en el Congreso del PP, por lo que no ha revelado la composición de toda la estructura orgánica hasta que no se desvele el resultado de la votación. La figura fuerte, la del secretario general, ha quedado sin ser adelantada por Casado a la espera de poder incluir a alguien de la candidatura de la exvicepresidenta si gana.

El candidato ha acabado citando a parte del que será un equipo en el Comité Ejecutivo, entre los que están Javier Aureliano García, Isabel García Tejerina, Carlos Izquierdo, Andrea Levy, Javier Maroto, Dolors Montserrat, entre otros.