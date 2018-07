Primarias PP | Santamaría: "Soy la candidata de las bases y quiero ser la presidenta de todos"

"Hoy vais a demostrar que este partido está a la altura de las circunstancias, a la altura de sus militantes, que son los auténticos protagonistas. Los militantes me han traído hoy como la más votada por las bases, soy su candidata y quiero ser la presidenta de todos. Estoy aquí porque los afiliados han confiado en mí, y os pido a todos vosotros que también lo hagáis", ha afirmado Santamaría en la apertura de su discurso como candidata a presidir el PP. Al finalizar su elocución, Santamaría ha confirmado que Fátima Báñez será la secretaria general del PP si gana, a la vez que ha citado una lista de nombres con los que contará entre su equipo, entre los que se encuentran Borja Sémper, Íñigo Méndez de Vigo, Íñigo de la Serna, Javier Arenas, Martínez Maíllo o Teófila Martínez.

Santamaría ha agradecido a todos los que están participando en el Congreso para elegir al futuro presidente del PP, pero ha incidido en que también será el futuro candidato a presidente del Gobierno.

"Tenemos que escuchar a los afiliados, han visto en mí a uno de los nuestros, y me han votado porque me han visto la mejor para representarles. Me han elegido para ganar a Pedro Sánchez, para derrotar a los populistas y a los quieren romper a España", ha continuado su discurso.

"Nunca veo a un compañero como un rival", ha asegurado la exvicepresidenta en su discurso. "No he hecho una campaña en contra de nadie, sino a favor del PP", ha incidido, en relación a las críticas vertidas por Casado.

Santamaría propone a la exministra de Empleo Fátima Báñez como secretaria general del PP si gana las primarias

La exportavoz del Gobierno ha subrayado que la unidad es el mayor valor del PP y por eso ha defendido la integración en su candidatura, "para que nuestro partido sea más fuerte". Santamaría ha aseverado que sólo pedirá lealtad hacia el partido y ganas de trabajar en él y por él. "Yo también soy leal y soy consecuente. No le pido a nadie lo que yo no esté dispuesta a hacer. Si hace 15 días, el PP no me hubiera dado su respaldo mayoritario, os aseguro que yo no estaría en esta tribuna", ha dicho con firmeza.

"He estado siempre donde me habéis pedido. En las oficinas, haciendo papeles; en el Congreso, haciendo oposición; en el Gobierno, con Mariano Rajoy", ha recordado Santamaría, emocionada. La exportavoz del Gobierno ha comentado, aportando una nota muy personal, que ha sido la etapa más intensa de su vida, y ha relatado que, de las campañas que realizó embarazada, su hijo ha sacado la afición a hablar en público.

Santamaría ha citado a Rita Barberá como un gran ejemplo de lucha por la igualdad de oportunidades para las mujeres en el partido, nombrándola junto a Luisa Fernanda Rudi, Ana Pastor, Isabel Tocino, Teófila Martínez y "alguien que no se hubiera perdido este congreso por nada del mundo, Loyola de Palacio, la primera mujer vicepresidenta de la Comisión Europea".

"Sólo sobran los corruptos"

La exvicepresidenta ha reivindicado a la España rural -"yo soy de la España rural"-, y ha propuesto un consejo que la represente, con las comarcas, los alcaldes y los municipios, "para escuchar vuestras necesidades". Santamaría ha propuesto también un Consejo Territorial para contar con todos los representantes del partido en todas las regiones del país.

"Somos un partido nacional y un partido de Gobierno, con la misma visión de España y un mismo proyecto. No somos un partido de oportunistas, sino de principios"

"Allí donde hay un concejal del Partido Popular, hay una bandera de España. La hay en Pontons, en Irún, en Ceuta y en Melilla, al igual que la llevan nuestros compañeros del PP en el exterior", ha continuado.

Santamaría ha ensalzado un partido "construido de abajo arriba, que defienda lo mismo en todas las partes de España". "Somos un partido nacional y un partido de Gobierno, con la misma visión de España y un mismo proyecto. No somos un partido de oportunistas, sino de principios", ha puntualizado. "Quiero un partido grande, que se renueve permanentemente, en el que cabemos todos y en el que no sobra nadie; sólo, los corruptos", ha incidido. Ha incidido en que el PP es un "partido honrado, tenemos cargos honrados". "Hemos perdido votos por la corrupción, porque unos se han aprovechado del partido. No tenemos más corrupción que otros partidos, pero nos ha pesado más que al resto", ha continuado. Santamaría se ha comprometido a que ese pasado no vuelva, tras reconocer que no puede cambiarlo. "Tolerancia nuestra, ninguna; pero inquisición, la de los demás, tampoco. No acepto lecciones y es hora de reivindicarnos como lo que somos, un partido de gente honrada y comprometida".

La exvicepresidenta ha tenido un recuerdo especial para su madre, que sufrió insultos en su casa en la época en la que ella misma padeció escraches en su vivienda de Madrid

Santamaría ha dedicado un recuerdo a algunas de las víctimas del terrorismo de ETA, presentes en el Congreso, y ha recordado su lucha por la libertad: "Su memoria está presente y nos inspira para dar lo mejor de cada uno mismo". "Estaré siempre al lado de las víctimas y de sus familias".

Emoción ante Rajoy

Fraga, Aznar y Rajoy han sido nombrados por Santamaría como referentes y les ha agradecido su papel en el partido. Dirigiéndose a Rajoy, presente en la sala, le ha admitido que tiene una deuda con él, a quien ha calificado de "gran gobernante y gran persona". Santamaría ha recordado, emocionada, los 18 años de su aprendizaje junto a él. "La principal enseñanza que nos dejas a todos y que me comprometo a seguir defendiendo es la unidad y la independencia del PP", ha continuado. Santamaría ha admitido también que lo que más tristeza le produce es no haber logrado traer al Congreso una candidatura de integración: "Probablemente haya sido yo la responsable". Gritos de unidad han resonado en la sala tras esta confesión de la exvicepresidenta del Gobierno.

Recuperación

"Somos el partido que sostuvo el Estado de bienestar, que volvió a dar oportunidades a los españoles", ha afirmado Santamaría, enorgulleciéndose de su papel en la recuperación del país, a la que se ha referido como la "épica" del partido en un momento de alta complejidad, cuando la banca en España fue rescatada.

En el final del discurso, Santamaría ha pedido la confianza de los compromisarios, pero ha destacado que no llega aquí "con las manos vacías", y ha reivindicado su experiencia y veteranía al frente del Gobierno. "Salgamos unidos, fuertes y ganadores, para ganar por España", ha concluido.

Reacciones al 'golpe' de Casado

Soraya Sáenz de Santamaría, posteriormente, se ha referido al golpe de efecto ejecutado por Pablo Casado en su discurso, al dejar un vacío en la Secretaría General con la idea de integrar a alguien del equipo de la exvicepresidenta si él gana. Ha puntualizado que ella no puede ser secretaria general del partido si Pablo Casado vence en las primarias porque no forma parte de su lista. "El secretario general sale de los 35 que ha nombrado", ha zanjado. La candidata no ha querido aclarar si se integrará en una dirección del partido bajo presidencia de Casado e insistió en que su apuesta era por la integración, que le habría gustado lograr antes de llegar a la votación en este Congreso extraordinario.

Tras escuchar el discurso de su adversario, en estas primarias, Sáenz de Santamaría ha afirmado que se siente "muy representada" en muchas de sus afirmaciones. "Somos del mismo partido, la defensa de sus principios y valores nos unen y nos unirán siempre", sentenció a su salida del plenario.