Retiran la enmienda que quería suprimir la Secretaría General del PDeCAT a la que aspira Pascal

Los defensores de la enmienda que quería suprimir la Secretaría General de la nueva estructura del PDeCAT a la que aspira la actual líder Marta Pascal han decidido retirarla de la votación e intentar transaccionarla, según han explicado fuentes del partido a Europa Press.

Durante el debate de la ponencia de la Assemblea Nacional del PDeCAT, la dirección presentó unos documentos a los que se presentaron más de 1.500 enmiendas, y durante este fin de semana los redactores de las ponencias, los defensores de las enmiendas vivas y los asociados del partido deben debatir y votar para alcanzar unos documentos que definan la estructura de la cúpula y la hoja de ruta de la formación.

Las mismas fuentes aseguran que los impulsores de la enmienda, presentada por el abogado Quim Claveguera, que busca simplificar la dirección, han decidido retirarla porque creían que iban a perder la votación y ahora están tratando de transaccionarla.

Los documentos originales proponen ampliar la Dirección Ejecutiva de 12 a 20-30 personas para "sumar sensibilidades" y pide que los asociados escojan una presidencia, cuatro vicepresidencias, la nueva figura de secretario general, dirección ejecutiva, un Comité Nacional que se amplía a entre 80-100 personas, y Consell Nacional Ampliado.

Enmienda 183

Una de las fórmulas con la que los críticos querían que Pascal cediera el testigo del partido es a través de la enmienda 183, que pretendía vaciar de cargos intermedios la nueva dirección eliminando el cargo de secretario general.

"Un diseño correcto de organización no requiere muchos órganos intermedios sino órganos que funcionen bien y tengan un papel claro. La Assemblea Nacional cada dos años, el Consell Nacional cada dos meses, la Dirección Ejecutiva cada semana", razonan en los motivos de la enmienda.

La enmienda pide que haya una "presidencia coral sintonizada" después de que haya trascendido que los críticos quieren situar al frente del partido y con el cargo de presidente al actual coordinador de organización del PDeCAT, David Bonvehí.

Como su apuesta es Bonvehí y quieren desplazar a Pascal, incluyen en la enmienda: "La Secretaría general tampoco es necesaria. La Ejecutiva Nacional debe tener un 'primus inter pares' y lo que debe prevalecer es la idea de equipo".

"El Comité Nacional tiene un papel engañoso, poco claro. No hace falta un órgano para informar, y de ninguna manera puede ser ejecutivo. Si tiene que ser por 'postureo', es superfluo", añade.

Por ello, la propuesta alternativa supone simplificar la Ejecutiva a cuatro órganos: Assemblea Nacional, Consell Nacional, Dirección Ejecutiva Nacional y Presidencia y Vicepresidencia, que deberían asumir los papeles de representación, administración, gestión y dirección del partido.

Pascal no rehuirá la pelea

La coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, presentará su candidatura en la Asamblea General del partido el domingo: ha hecho una oferta "generosa" a los críticos en la que ella aparece como secretaria general y, si no la aceptan, está dispuesta a pelear el control de la cúpula contra otra candidatura.

Fuentes de la dirección del partido han asegurado que esa lista incluye a los varios críticos y a un nombre de "consenso" y que han advertido que Pascal no está dispuesta a tirar la toalla, porque considera que lo único que le exigen los críticos es su expulsarla de la dirección por una cuestión personal.

Esa cuestión personal es la manifestada por el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont en una reunión con alcaldes del partido en Alemania el miércoles, cuando el expresidente manifestó que no la quería en la Ejecutiva.

Las mismas fuentes afirman que Pascal no está dispuesta a aceptar una alternativa en la que ella no esté a los mandos de la formación, porque no ha recibido ninguna crítica a su gestión, sino que, insisten, se trata de una "cuestión es personal", que atribuyen al respaldo que el PDeCAT dio a la moción de censura del PSOE contra Mariano Rajoy, que Puigdemont no quería apoyar.

De hecho, han afirmado que durante la presentación del informe de gestión que Pascal ha pronunciado en el Congreso este viernes, el único reproche que se le ha hecho ha sido por parte de los mayores del partido, que le han exigido una sectorial de personas mayores --algo que existía en la antigua CDC pero no en el PDeCAT--.

Pascal se ha sentido secundada por la militancia en la rendición de cuentas de este viernes en la que ha arrancado aplausos cuando ha hecho referencias a los miembros del partido en la cárcel y en el extranjero, y también cuando ha hecho un guiño a que el partido se sume al proyecto de Puigdemont, la Crida Nacional per la República.

"Hay que hacer compatible la militancia de país con la militancia de partido. Solo tendremos un partido fuerte si vamos unidos, si aceptamos todas las sensibilidades, si sumamos juntos, desde la generosidad, el respeto y el compromiso. El país y el partido nos necesita a todos", ha clamado.

Como se siente respaldada, en su propuesta propone incluir a parte de estos críticos, a la figura de consenso, pero insiste en mantener blindado su cargo al frente de la dirección.

Neutralidad de los presos

Las mismas fuentes aseguran que en la reunión que ha mantenido Pascal este mismo viernes por la mañana con los presos de la cárcel de Lledoners (Barcelona), concretamente con el exconseller Josep Rull, este le ha transmitido que, en caso de que finalmente se presenten dos listas, ellos se mantendrán "neutrales".

La propuesta de consenso que ha puesto sobre la mesa Pascal no incluye a ningún conseller del PDeCAT, que han mostrado su predisposición a trabajar en la forma en la que el partido se sumará a la Crida Nacional.

Debate organizativo

Hasta las 00.00 de esta noche se estará debatiendo la ponencia organizativa que presentó la dirección que propone ampliar la Dirección Ejecutiva de 12 a 20-30 personas para "sumar sensibilidades", y las enmiendas presentadas, aunque las mismas fuentes afirman que la estructura que se está imponiendo es la original.

Esta pide que los asociados escojan una presidencia, cuatro vicepresidencias, una nueva figura de secretario general, dirección ejecutiva, un Comité Nacional que se amplía a entre 80-100 personas, y Consell Nacional Ampliado.

Así, el cargo al que aspira la actual coordinadora es el de secretaria general, mientras otras fuentes aseguran que los dirigentes encarcelados estarían dispuestos a asumir alguno de los otros cargos, al margen de las candidaturas que se presenten.

Los críticos plantean una comisión con los presos

Los críticos con la dirección del PDeCAT plantean crear una comisión compuesta por los dirigentes del partido encarcelados Jordi Turull, Josep Rull, Josep Rull, Joaquimi Forn y el dirigente en el extranjero Lluís Puig, que se encargue de la alineación entre el PDeCAT y el proyecto político impulsado por el expresidente Carles Puigdemont, la Crida Nacional per la República.

Fuentes del partido han explicado a Europa Press que la idea es que la Assamblea Nacional que el partido celebra este fin de semana incluya en la ponencia organizativa --que define la estructura de la Ejecutiva-- una comisión, dirigida por los cuatro dirigentes "a la que se delegaría acordar con los impulsores de la Crida Nacional la aportación del PDeCAT" al nuevo proyecto.

"Una comisión que trabajaría en paralelo y coordinadamente con la dirección del PDeCAT", concretan las mismas fuentes, que insisten en la excepcionalidad del momento y en que creen que esto obliga al partido a actuar con generosidad máxima.

Recuerdan que estos cuatro dirigentes ya han manifestado su posicionamiento favorable a esta 'Crida' (llamada), que son "promotores y han expresado su deseo de que el PDeCAT se oriente en esta Assemblea en la misma dirección", y subrayan que se han presentado enmiendas a las ponencias organizativas y a la política en ese sentido, y apuestan porque salgan adelante.

"Tránsito" hacia la Crida

"Lo más importante en esta Assemblea es que se trabaje en el tránsito hacia este nuevo instrumento político en los próximos meses y con el máximo protagonismo de esta comisión", han subrayado.

Recuerdan, además, que hay una propuesta concreta para articular una dirección con una presidencia, una vicepresidencia y 20 miembros con David Bonvehí como presidente y Míriam Nogueras como vicepresidenta y otros miembros que gestionen el día a día "adecuadamente con la comisión".

Otras fuentes del partido han asegurado que para los defensores de la propuesta de Pascal, que quiere presentar una candidatura con ella como secretaria general, estudiarían la creación de esta comisión "si el partido quedase cubierto".