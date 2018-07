Alberto Garzón: "Pedro Sánchez protege a corruptos al no publicar la lista de la amnistía fiscal"

La entrevista, concertada para hacerla coincidir con la primera comparecencia en el Congreso de Pedro Sánchez, se realiza por teléfono, cuando va de camino a su tierra. Cuando le preguntas si ha sido un error que su organización haya unido su destino al de Podemos-que baja en las encuestas- niega la mayor y defiende la unidad pero manteniendo su autonomía: "Nuestra apuesta por la confluencia es firme" señala. Alberto Garzón (Logroño 1985), se inició en la cosa pública a través de las juventudes comunistas y sigue pensando que es necesario conservar la tradición comunista en nuestro país. En su despacho del Congreso sigue teniendo una gran bandera republicana y un tablero de ajedrez, que le sirve para desconectar. "Nos enseñaron a jugar en el instituto y desde entonces no lo he dejado. Me relaja", afirma. Tiene un discurso radical pero tranquilo, de izquierdas, y solo se muestra indignado cuando le preguntas por la monarquia y el escándalo que ha suscitado las polémicas cintas de Corina. "Hemos expulsado a los Borbones por ladrones dos veces, y lo vamos a volver a hacer. España pronto será Republicana", sentencia. Le dice a Pedro Sánchez que no vale "prometer y no hacer", reprochándole que no haga pública la lista de la amnistía fiscal. Reconoce que la renovación de RTVE ha sido "un gran follón", pero minimiza el impacto comparándolo con "la manipulación vergonzosa del PP". Defiende la idea de un referéndum pactado en Cataluña, critica la actuación del juez Llarena y habla de un cambio de la Constitución como solución a la cuestión catalana.

¿Qué le pareció la primera comparecencia del presidente Pedro Sánchez tras la moción de censura? ¿Le suena bien la música de sus propuestas o no?

Todo lo que tiene que ver con los temas sociales apunta bien, y sus medidas, que pueden convertirse en leyes, son positivas. Sin embargo, otras cuestiones como la decisión de blindar a la monarquía, son un profundo error. La no publicación de la lista de amnistiados, era una promesa de Sánchez, o no aceptar la comisión de investigación, se contradice con lo prometido.

El presidente dice que, aunque quiera , no podría dar a conocer la lista de los nombres...

Hay falta de voluntad política.. Aquellos elementos que estén prescritos no pueden perseguirse, pero no está tan claro que la publicación de lo que se llama "personas políticamente expuestas" no pueda hacerse de acuerdo a la ley. Por eso hemos pedido la comparecencia de la ministra de Hacienda y la sorpresa ha sido que nos ha tumbado la propuesta. Tenemos una sospecha de que Pedro Sánchez está protegiendo a las personas que aparecen en esa lista, están protegiendo a los corruptos.

Cuando dice eso, ¿a quién se refiere exactamente?

Esa lista tiene más de 3.000 nombres, y entre esas personas consideradas "políticamente expuestas" unas pueden ser políticos y otras pueden ser miembros de la familia o de la Casa Real. Ya sabemos por las declaraciones de Corinna, que están en manos de la Audiencia Nacional, que el propio Juan Carlos de Borbón se benefició de esa amnistía.

¿Y este asunto es un tropiezo en sus relaciones con el PSOE?

Bueno, esperamos que el Gobierno recapacite. Lo que le pedimos al presidente es que sea coherente con sus promesas. Eso es un engaño, y es la peor forma de engaño en política. Se equivoca Sánchez si en este viaje prefiere tirar de supuestas razones de Estado para no difundir los nombres, porque proteger a los corruptos, por muy importantes que sean, no es defender al Estado, ni a España. Es todo lo contrario.

¿Cuál va a ser la posición de IU en este tema? Porque sobre la declaración de Corinna hay muchos puntos oscuros...

No nos va a temblar el pulso. Hemos conocido que hay una guerra sucia interna dentro de las instituciones, en la Policía Nacional y probablemente en el CNI. Se confirman los indicios que ya existían desde hace años, sobre las actividades irregulares de la monarquía. Aquí se está poniendo en cuestión no solo la imagen de la Casa Real, sino del propio país. Hay un supuesto trato de favor del Rey de Marruecos al Rey de España, ¿a cambio de qué? Y también se pone en tela de juicio si las transacciones comerciales con Arabia Saudí fueron limpias o no, y si hubo comisiones. ¿A cambio de qué? Porque se habla de una participación activa de la monarquía en casos de corrupción como el tema Nóos. Esas cintas demuestran que el director de CNI Sanz Roldán mintió hace cinco años en el Congreso.

El ministro Grande-Marlaska ya ha dicho que va a limpiar el cáncer de la Policía Nacional, y se interpreta que estas cintas son una presión de Villarejo para obtener su libertad...

Es muy probable que estemos ante un intento de Villarejo de salvarse él mismo, pero eso no quita que lo denunciado sean hechos gravísimos que son utilizados de forma instrumental por una persona que tuvo una responsabilidad importante.

Algunos denuncian que hay quien aprovecha que 'el Pisuerga pasa por Valladolid' para pasar a una república, ¿es así?

Históricamente las dinastías monárquicas de los Trastámara, los Austrias, y los Borbones han robado, y ahora hacen lo mismo. En nuestro país la monarquía estaba blindada, iba en un pack con la democracia, pero ahora ya no es así, y cuanto más se sabe de las actividades de los reyes, mayor es el incremento del sentimiento republicano en España.

Hombre, el rey Felipe VI no tiene nada que ver con estos casos...

Al ciudadano Felipe de Borbón le afecta lo que está ocurriendo, porque es el representante de esa monarquía corrupta. Además, evidentemente aparece implicado. Villarejo, según se cuenta, tiene alguna otra información que vincula a Felipe VI con el compi yogui, el yerno de Villar-Mir, que se escribía mensajes con la Reina Letizia y vinculado a OHL, que participó en la intermediación de la comisión entre Arabia Saudí y el Borbón. Hay una red, una trama, cada día está más claro que la monarquía debe ser abolida tarde o temprano. Si se sometiera a un referéndum el modelo de Estado, habría una mayoría absoluta de gente que prefiere la república.

Vamos, que usted cree que vamos a conocer una España republicana...

España será más pronto que tarde republicana. Este país ha sido juancarlista por una construcción mitológica de su figura, pero ya no hay una defensa de la monarquía española. Hemos expulsado a los Borbones dos veces por ladrones a lo largo de nuestra historia reciente y los vamos a volver expulsar otra vez.

¿Ustedes han pedido a Sánchez que aborde la educación concertada y las relaciones con la Iglesia?

Hay dos elementos: el primero derogar la Lomce, y después ir suprimiendo progresivamente la educación concertada para incorporarla en la red pública. Y hay que revisar los acuerdos con la Santa Sede que implican un privilegio de la Iglesia dentro de la educación, y sacar a la religión del espacio lectivo.

Oiga, vaya vergüenza lo que ocurre en RTVE, ¿es verdad lo que le dijo Pablo Iglesias a Ana Pardo de Vera, que Sánchez había dado la televisión a cambio de la investidura?

Reconozco que este tema se ha convertido en un gran follón y que ha mermado la imagen de Televisión Española, pero es una cosa muy pequeña comparado con todo lo que se había generado con una RTVE manipulada y utilizada por el PP. Yo no soy Ana Pardo de Vera y no sé qué conversaciones tuvo con Pablo Iglesias, o si lo que dice es verdad.

En todo caso, ¿RTVE fue uno de los precios para que Unidos Podemos apoyara a Pedro Sánchez o no?

No, en absoluto. Yo he participado en las conversaciones sobre qué perfiles podía tener RTVE, queríamos un profesional neutral, que trabajara con objetividad, porque iba a ser un pequeño espacio de tiempo. Desde IU nos parecía buen perfil el de Andrés Gil, uno de los nombres que salieron. Ana Pardo de Vera no le pareció bien, y tal vez de ahí su reacción, pero lo importante es que se ha desbloqueado el concurso, que en otoño habrá nuevo consejo y se ha propuesto la designación de Rosa María Mateo como administradora única hasta entonces.

¿Qué tal le fue a usted con Quim Torra? ¿Habrá un antes y un después en el tema catalán tras la llegada del PSOE a Moncloa?

Un problema político se resuelve con política, y eso lo ha entendido el PSOE. Habrá que ver hasta dónde se puede llegar. Desde luego ni una solución unilateral ni la judicialización del tema son vías válidas. La solución vendrá con la normalización de las relaciones. Nuestra propuesta es la república federal, claro.

Sí, pero eso no es un camino contemplado en la Constitución...

Se puede hablar de todo, incluso al margen de la Constitución, que se aprobó hace 40 años. Ha llegado el momento de abordar una revisión total de la misma. Una república federal requiere, como queremos, de una Constitución nueva.

¿Y también ustedes apoyarían un referéndum pactado de autodeterminación no contemplado en la ley?

Apoyamos la celebración de un referéndum, aunque de celebrarse promoveríamos el mantenimiento de Cataluña en España. Queremos que Cataluña siga siendo parte de España, de una España plural, diversa, plurinacional, y no la España homogénea, centralista y reaccionaria que proponen PP y Ciudadanos.

¿Cómo valora que Puigdemont no pueda ser juzgado por rebelión en España? ¿Es un revés que pone en solfa la euroorden?

Que no pueda ser juzgado por rebelión es un fracaso absoluto del juez Llarena y del Supremo, que están haciendo mucha política. Están haciendo una interpretación reaccionaria del 1-O y de la prisión preventiva. Y están traspasando la separación de poderes.

Pues en el mundo de los independentistas hay discrepancias. ¡Menuda bronca hay entre ERC y 'Junts per Catalunya' por la suspensión de Puigdemont!, ¿qué le parece?

Es un síntoma claro de que la política debe resolverse por la política. La discusión en el Parlament es una cuestión que ahora toma formas jurídicas porque hay un juez metiéndose donde no le llaman. El problema con el modelo territorial y los conflictos de identidad solo se va a poder abordar desde una mesa de diálogo entre muchas fuerzas políticas y con propuestas en la mesa.

¿El traslado de presos a Cataluña ha formado parte del acuerdo de la moción de censura o no?

Es un gesto importante que tiene que ver con los derechos humanos y la correcta aplicación de la política penitenciaria. Máxime cuando son presos sin condena firme. Estas personas no deberían estar privadas de libertad, eso es un despropósito, como lo es creer que son responsables de un delito tan grave como el de rebelión, que implica alzamiento contra el Estado.

¿Cuál será el final del Valle de los Caídos? porque la familia Franco se niega a sacar los restos del dictador...

Hay que cumplir la ley y las sentencias judiciales, y sacar inmediatamente a Franco, al dictador, incluso sin acuerdo o concurso de la familia. Los deseos familiares corresponden al ámbito privado. Hay que aprobar una ley de memoria democrática, que nosotros ya hemos propuesto para convertir al Valle de los Caídos en un espacio desacralizado, de reconocimiento de aquellos que lucharon por la libertad, y contra el fascismo, similar al que hay en otros lugares de Europa.

Dígame, ¿su relación con Podemos va a seguir siendo la misma? Porque han surgido en IU voces críticas que piden que su organización sea soberana...

Queremos adaptar nuestra organización a los tiempos actuales. Las formas de afiliación han cambiado, y queremos cambiar de estatutos, para hacer a IU más participativa. Eso genera resistencias, pero lo hemos resuelto votando, y el 80% ha votado a favor de esos cambios.

Vamos, que su relación con Podemos va a ser la misma, aunque ellos estén bajando en las encuestas...

Tenemos una realidad: en 2015 nos presentamos separados y ellos tuvieron 5 millones de votos y nosotros un millón. Ambos espacios son necesarios y tenemos que trabajar juntos. Nuestra apuesta por la confluencia es firme, y nuestra apuesta por la autonomía política es incuestionable. No estamos preocupados.

¿No le preocupa la bajada de Podemos en las encuestas y el ascenso espectacular del PSOE?

No. No nos preocupan las encuestas. Estamos en un momento muy volátil, hemos pasado de Rajoy presentando los presupuestos generales del Estado aplaudido, a que no fuera presidente a la semana siguiente. Eso es normal que tenga un reflejo demoscópico volátil, pero todo se ajustará en las elecciones.

El PP esta decidiendo quién será su líder, por primera vez con primarias, ¿depende de eso que tengan o no una travesía en el desierto?

La novedad, es que las disputas internas del PP ahora son públicas, pero no ha habido un debate ideológico. Parece que Pablo Casado está más orientado hacia la época de Aznar y Soraya a la de Rajoy, pero ambos pertenecen al PP de los recortes, del autoritarismo, de la visión reaccionaria de España y de la corrupción. Nos resulta indiferente quién gane en ese Congreso.

Pero, ¿dependiendo de quién sea las cosas serán o no más complicadas para ustedes electoralmente?

Ellos van a disputarse el espacio de la derecha con Ciudadanos como ya está sucediendo, y si en la izquierda somos capaces de ponernos de acuerdo y si se entiende bien que Pedro Sánchez es presidente gracias a lo que hemos llamado una "alianza republicana", de partidos ideológicamente heterogéneos para romper con la forma de gobernar del PP, yo espero que a la derecha, tanto del PP como de Ciudadanos les espere una larguísima travesía en el desierto.