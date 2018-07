La burocracia impedirá que los restos de Franco sean exhumados en julio

El retraso de la exhumación de los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos no se debe a problemas con la familia del dictador sino con los trámites a seguir, según ha confirmado el Gobierno al comunicar que no será en el plazo establecido en un primer momento sino pasado julio.

El ministro de Fomento y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha asegurado en una entrevista en RNE que no le consta que haya problemas con la familia para proceder a la exhumación, "lo que me consta es que ese no es el problema", ha dicho sobre los rumores de las últimas horas sobre la falta de acuerdo entre el Ejecutivo y los familiares para sacar los restos.

Ha dicho Ábalos que el "problema que hay es cumplir unos trámites legales y hacerlo bien", y todo eso "requiere su tiempo". Por eso julio no será el mes de la exhumación, "pero tampoco nos iremos mucho más", ha matizado haciendo hincapié en la determinación política del Ejecutivo de seguir adelante con la decisión de exhumar a Franco.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, evitó precisamente hace dos días marcar una fecha para la exhumación y reconoció la complejidad del procedimiento. Sin embargo, Sánchez se reafirmó en concluir uno de sus principales compromisos. "Se hará en un breve espacio de tiempo", dijo ante el Congreso.