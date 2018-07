Salvini declara la 'guerra' a Open Arms y la ONG española denuncia que la guadia costera libia dejó morir a dos migrantes

El ministro de Interior italiano, Matteo Salvini, aseguró este martes que los dos barcos de la ONG española Proactiva Open Arms que se encuentran en el Mediterráneo Central para salvar a los inmigrantes que quieren llegar a Europa no atracarán en puertos italianos.

"Dos barcos de la ONG española han regresado al Mediterráneo en espera de su carga de seres humanos. Que se ahorren dinero y tiempo, los puertos italianos los verán en postal", escribió Salvini en su cuenta de Twitter.

Salvini ha reiterado en numerosas ocasiones que no dejará atracar en los puertos italianos a los barcos de las ONG, pero Proactiva Open Arms explicó en una rueda de prensa en Roma que volverían al Mediterráneo Central y que trasladarían a España a los inmigrantes rescatados.

Due navi di Ong spagnole sono tornate nel Mediterraneo in attesa del loro carico di esseri umani. Risparmino tempo e denaro, i porti italiani li vedranno in cartolina. pic.twitter.com/OzBBprnkNI — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 17 de julio de 2018

También este martes Open Arms denunció que una mujer y un niño murieron en el Mediterráneo horas antes de que un barco de rescate llegara a su patera, que encontró con vida a otra mujer en la embarcación. La patera, que estaba cargada de migrantes, había volcado rumbo a Europa.

La organización no gubernamental dijo que los guardacostas libios habían abandonado a los migrantes porque estos no quisieron subir a las patrulleras libias. El barco de rescate de la ONG se dirigió entonces a ayudar a los migrantes, a la deriva a unas 80 millas náuticas de la costa de Libia, pero dos ya habían muerto cuando llegaron. No fue posible obtener comentarios de los guardacostas libios.

Proactiva Open Arms opera en la letal ruta central del Mediterráneo, donde varios barcos humanitarios han visto cómo se les negaba arribar a puertos italianos tras la promesa del nuevo gobierno populista italiano de contener la inmigración ilegal procedente de Libia.

Este mismo barco de rescate se situó este mes en el centro de las tensiones políticas europeas por la inmigración cuando rescató a 60 migrantes del Mediterráneo y los llevó a Barcelona tras el rechazo de Malta e Italia.