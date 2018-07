Santamaría y Casado se reúnen en Génova pero no son capaces de llegar a un acuerdo

Los dos aspirantes a liderar el PP, Soraya Sáenz de Santamaría y Pablo Casado, se han reunido en la mañana de este martes en la sede nacional del partido en la madrileña calle de Génova para tantear el terreno y sopesar alguna posible alianza. No obstante, tras menos de una hora de reunión a solas entre ambos, no se ha llegado a ningún tipo de acuerdo.

El encuentro, de tono "cordial", según ha trascendido, responde a la petición de Santamaría y era una cita que se esperaba en el partido desde que el pasado 5 de julio los militantes decidiesen que los dos dirigentes que iban a llegar al congreso extraordinario del 20 y 21 de julio fueran la ex vicepresidenta del Gobierno y Casado.

Ya aquella noche Santamaría ofreció a Casado la posibilidad de integrarse en su candidatura y llegar al congreso con una lista de unidad. Desde entonces Casado no ha dejado de rechazar el ofrecimiento. Una postura que ha mantenido en el que encuentro de hoy y que se ha reforzado tras recibir el dirigente del PP el apoyo de los otros candidatos que no pasaron a la segunda vuelta.

La premisa de Casado de ir "hasta el final" ha vuelto a chocar con las pretensiones de Santamaría, que sigue sintiéndose los suficientemente respaldada en el hecho de haber sido la candidata más votada en la primera vuelta.

El encuentro llega después de varios días con la polémica del vídeo contra Santamaría a cuestas

Esta reunión llega también después de días de severos cruces de declaraciones entre las dos candidaturas después de que la pasada semana se filtrase un vídeo en el que se criticaba ácidamente la prolongada trayectoria política de algunos de los apoyos de Santamaría como Javier Arenas, Celia Villalobos o Cristóbal Montoro.

Desde el entorno de Casado se ha negado en todo momento que el vídeo fuera obra suya. Sin embargo, eso no ha evitado tensiones entre los dos proyectos. Ayer el tema quedaba cuasi-zanjado cuando el comité organizador del congreso criticó la cintó pero se negó a investigar su origen. Santamaría, tras días de protestas, pidió únicamente que algo así no volviera a ocurrir.

Del mismo modo, la cita se ha producido el mismo día en el que Casado ha sumado el apoyo de dos viejos ilustres del partido: la expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes y el exministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, actualmente comisario europeo. También han asegurado hoy que van a respaldar a Casado la mayor parte de compromisarios de Toledo y La Rioja.

Desde la candidatura de Santamaría, no obstante, el exministro de Fomento Íñigo de la Serna ha asegurado este martes que la ex vicepresidenta tiene un 15% más de apoyo entre los compromisarios que Casado. Hoy también Santamaría ha salido al paso de los rumores que apuntaban a que Rajoy le pidió liderar una candidatura de unidad con Cospedal: "El presidente no me ha pedido nada".