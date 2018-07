Iceta pide al independentismo que no supedite la política a decisiones judiciales

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha pedido a los partidos independentistas que no supediten la política a decisiones judiciales, y ha dejado claro que "el poder judicial puede ser criticado" pero que sus resoluciones deben ser acatadas.

Según Iceta los procedimientos judiciales abiertos son uno de los elementos que dificultan la relación entre el Gobierno central y la Generalitat, ha afirmado durante su intervención en el Consell Nacional que el PSC ha celebrado este sábado.

También ha pedido al Govern que tome una decisión porque, según él, aún no han dado muestras de tener decidido qué camino tomar: "O se juega al acuerdo o se juega a la ruptura, no hay término medio", y les ha pedido que se decidan por la vía del acuerdo, aunque cree que les costará.

Aun así, Iceta considera que el cambio de Gobierno en España ha hecho que cambie también la perspectiva entre el Gobierno central y el de Cataluña, y ha dicho que están orgullosos de "estar arriesgando para resolver un problema", aunque ha reiterado que los conflictos hay que solucionarlos por la vía del diálogo, sin negar dificultades.

"Se han abierto los canales de relación institucional entre los gobiernos y ahí es donde deben tratarse y resolverse cuestiones muy importantes para la vida de la gente", ha señalado.

Ha asegurado que uno de los grandes éxitos de la reunión entre el presidente de la Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la Generalitat, Quim Torra, es que las discrepancias políticas no impidan avanzar en la resolución de problemas concretos: "Es la mejor noticia que podríamos dar al conjunto de catalanes y españoles".

En este sentido, ha dicho que un gobierno no puede plantearse como única cuestión la autodeterminación: "No puede ir a una reunión y decir 'yo quiero la autodeterminación y me traigo tres carreteras".

Los logros del PSOE

Iceta ha celebrado la actuación del Gobierno socialista y el trabajo que están realizando tanto el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, como todos los ministros y miembros del partido: "Estamos muy contentos de que se haya producido este cambio".

Así, ha agradecido a Sánchez su "tenacidad" y ha destacado sus primeros compromisos en el Gobierno, como sus decisiones respecto a los refugiados, sobre el que ha premiado no solo la capacidad de hacer un gesto simbólico sino de aprovechar para mover a la reflexión.

También ha resaltado que han recuperado la sanidad pública universal, el papel de la escuela pública y la capacidad de hacer gestos relevantes en temas como la pobreza infantil o en la lucha contra la violencia machista: "Tenemos un Gobierno con una agenda política y social enorme".

A su juicio, el Gobierno ha causado alivio, no solo entre los progresistas, también entre la gente conservadora: "El ciclo político del PP se había acabado y su continuidad en el Gobierno solo podía deteriorar a las instituciones y frustrar la esperanza de mucha gente y sumirnos a todos en un desánimo en una resignación colectiva".

Iceta ha insistido en seguir practicando una política de diálogo, encontrando objetivos que puedan reunir mayorías, y ha ofrecido su disposición para colaborar con el nuevo Ejecutivo, "porque para hacer avanzar las cosas no basta con la acción de un buen gobierno".