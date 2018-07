Aguirre quiere un debate de candidatos: "Yo no sé cuál es la ideología de Santamaría"

La expresidenta de la Comunidad de Madrid y del PP regional, Esperanza Aguirre, quiere un debate entre los dos candidatos a presidir el partido como forma de averiguar la ideología de Soraya Sáenz de Santamaría que dice desconocer.

"Yo no sé cuál es la ideología de Sáenz de Santamaría. A lo mejor en el debate nos vamos a enterar. Si hay un debate pues ella nos lo dirá", ha comentado en una entrevista en Onda Cero en la que ha cuestionado que la propia candidata diga que no es socialdemócrata: "Ah, ¿no?. ¿Y por qué ha tenido al ministro Montoro ahí?", ha ironizado.

También ha cuestionado que Santamaría defina su ideología como "la del PP". "Yo sé cuál es la ideología del PP y es la que Pablo Casado ha defendido y que por desgracia, no se ha aplicado en los últimos años. Y no es que lo diga yo, es que María Dolores de Cospedal dijo en una entrevista poco antes de que votásemos los afiliados que había que recuperar los valores y principios del partido que durante el Gobierno habíamos olvidado. Si los olvidamos estando en el Gobierno, ¿Dónde van a estar?", ha señalado.

Aguirre, que no ha ocultado en los últimos días que su candidato favorito es Casado, afirma que "hasta ahora, el debate ideológico se ha orillado" y considera que ese es "uno de los problemas" que ha tenido "desde 2008" el PP, tras un congreso que "optó por un partido diferente y menos ideológico a nivel nacional" y que al final, no ha "dado la batalla ideológica ni a los nacionalistas ni a los populistas y ni siquiera a los socialistas", cuando "las batallas que se pierden son las que no se dan".

"No les gusta, ya lo dijo Sáenz de Santamaría, que no quiere debate porque prefiere un 'diálogo abierto para unir', como si estuviésemos desunidos. No, estamos muy unidos, pero ha llegado un proceso para elegir nuevo presidente y queremos saber lo que opinan y cuál es la ideología de los candidatos y para eso nada mejor que un debate", ha explicado. Espera que el comité organizador acepte la propuesta.

En cuanto a la votación final del congreso, en la que 3.134 compromisarios decidirán el 20 y 21 de julio si Santamaría o Casado presiden el partido, Aguirre ha defendido que así sea porque el sistema estipulado es a dos vueltas.

En este sentido, ha discrepado con Santamaría en que el ADN del partido sea dar la victoria a la lista más votada porque ella misma ha venido defendiendo una segunda vuelta si hay un resultado ajustado y recuerda que en todo caso, el 64% de los afiliados no la han votado a ella. "Me pareció muy poco acertado lo que dijo", ha comentado.

"Irán con el que piensen que les va a volver a poner en el cargo muchos, pero estoy convencida de que hay otros que anhelaban un discurso como el de Casado"

Eso sí, ha lamentado que "desgraciadamente, no sea una segunda vuelta de los afiliados de base sino que vaya a haber muchísimos compromisarios natos y muchos elegidos que han sido propuestos por el aparato". "Irán con el que piensen que les va a volver a poner en el cargo muchos, pero estoy convencida de que hay otros que anhelaban un discurso como el que está haciendo Pablo Casado y que a mí, me ha llenado de ilusión", ha apostillado.

En esta línea, se ha referido a la situación del PP andaluz, cuyos afiliados han dado a Santamaría la victoria en la primera vuelta pese al respaldo a Casado en Madrid, y ha dicho que "Javier Arenas ha tenido un papel fundamental en esto". De hecho, ha añadido que no cree "que lo niegue ni él" porque "presiones las ha habido y enormes en Andalucía", ya que "va a haber elecciones y el aparato en Andalucía quiere seguir llevando las riendas de todos los procesos". "El aparato son todos aquellos que tienen un cargo y que quieren repetir en él", ha matizado.

En su opinión, en la comunidad andaluza "no se trata de éxitos electorales sino de quién decide quién va en las listas". "Los éxitos electorales es en lo que creemos los que de verdad estamos ilusionados por Pablo, que creemos que para tener éxitos electorales hace falta ilusionar a la gente y volver a nuestras señas de identidad", ha añadido.

La expresidenta del PP ha defendido en este contexto las virtudes de Pablo Casado. Ha dicho que él es quien "plantea un cambio" cuando el partido "necesita cambiar" porque si ofrece "más de lo mismo", va a ir a peor. "Lo que está diciendo todo el mundo es que (los compromisarios) se decantarán por la candidata ganadora pero me ilusiona pensar en esa refundación del partido que necesitamos para recuperar los cuatro millones de votos que hemos perdido teniendo una mayoría absoluta", ha sentenciado.

Sobre el día después, gane quien gane, Aguirre se ha remitido a las palabras del presidente de los 'populares' gallegos, Alberto Núñez Feijoo: "Ha dicho algo muy inteligente y es que el pacto de integración se puede hacer antes, durante o después. Claro que la habrá, Pablo ya ha dicho que no sobra nadie", ha apostillado.