Sánchez promete a Esquerra hablar del referendum para controlar RTVE

El Gobierno de Pedro Sánchez ha cedido ante las exigencias de Esquerra Republicana (ERC) para tratar de desbloquear la renovación del consejo de RTVE y así poder tomar el control de la Corporación junto a Podemos en los próximos días. La vicepresidenta Carmen Calvo se ha apresurado a ofrecer a la Generalitat de Cataluña un "diálogo abierto, franco, democrático y sin cortapisas" tan sólo un día después de que el diputado independentista Joan Tardá solicitara al Ejecutivo en sede parlamentaria que se comprometiera públicamente a abrir un proceso de negociación con Cataluña "sin limites ni renuncias para nadie". Tardá puso esta declaración, que implica hablar sobre el referendum de independencia, como condición sine qua non para apoyar este miércoles la lista de candidatos presentada por el PSOE, Podemos y PNV y el nombramiento de Tomás Fernando Flores, director de Radio 3, como presidente de RTVE.

"Invitamos a Quim Torra a que aborde con el jefe del Ejecutivo lo que considere oportuno", aseguró Calvo que también aprovechó su comparecencia para recordar que "el derecho de autodeterminación no existe en la Constitución española porque no existe en ninguna Constitución de ninguna democracia". En esta línea, llamó a los grupos parlamentarios de la oposición a huir de la política "belicosa" y a centrarse en la "colaboración".

Aunque no son exactamente las palabras que ERC quería oír, el partido republicano ha percibido "cambios" en el discurso del Gobierno con respecto al futuro de Cataluña por lo que ahora se plantea dejar pasar el decreto ley para renovar el consejo de RTVE. En todo caso, la posición definitiva se adoptará unas horas antes tras escuchar a la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, en el Congreso. No en vano, el partido catalán ha evitado apoyar a los cuatro candidatos del PSOE por el Senado, por lo que habrá una segunda votación. Si todo sale según lo previsto, no saldrá ningún nombre de la Cámara Baja y será el Congreso el que elija a los cuatro consejeros que faltan.

El giro de ERC está llevando a PDeCat y Compromís a replantearse su negativa a votar la lista Sánchez y Pablo Iglesias y ya están analizando dar su apoyo a la partido del Gobierno para "evitar que se estrelle en la primera votación". Así, fuentes de PDeCat explicaron a este diario que "por responsabilidad" están pensado en cambiar el sentido de su voto, siempre y cuanto ERC lo modifique, aunque lo harían "sin entusiasmo". "PDeCat no va a estar siempre para salvar al soldado Sánchez", aseguraron estas mismas fuentes tras explicar que el PSOE no se ha sentado a hablar con ellos. En esta línea, Compromís también está pensado en modificarlo para evitar que Sánchez se estrelle sólo dos meses después de apoyar su nombramiento como presidente.

Aunque consiga el respaldo de ERC, PdeCat y Compromís (21 votos) todavía le faltarían unos pocos para llegar a la mayoría absoluta por lo que sería imprescindible lograr el apoyo de Bildu, que el lunes no se pronunció, y de Nueva Canarias, para sacar la renovación adelante. En este punto, el diputado canario aseguró que no votaría a favor del decreto de Sánchez hasta que no se pusiera en marcha el descuento de 75% en los billetes de avión a la Península para los residentes en las islas aprobada por el PP. Ante esa reclamación, el ministro de Fomento, José Luis Ábalos se reunió con los presidentes de Canarias y Baleares para acordar poner en marcha las bonificaciones antes del 28 de julio, lo que en principios allanaría el camino para lograr el respaldo del partido canario. Por su parte, Coalición Canaria y Ciudadanos aseguraron que se quedarían fuera del proceso.

En cambio, el PP mantuvo una serie de contactos con el PSOE para pactar la composición del consejo. Fuentes parlamentarias explicaron que los populares pidieron cinco consejeros a cambio de dar su apoyo a la mitad de la lista podemita-socialista. Parece que la posición del PP no ha gustado al PSOE que quería más cuota para los suyos.

Aun así, este apoyo no supone el final del proceso ya que el Gobierno necesita reeditar el pacto de la moción de censura para aprobar la elección del presidente de RTVE de entre los diez consejeros electos, que, en principio, sería Flores. A su vez, todavía está pendiente la ratificación del real decreto por parte del Congreso, que se ha evitado someter a votación por la falta de apoyos. De no lograr el respaldo, la elección de los consejeros quedarían anulada.