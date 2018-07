Aznar no votará en la sucesión de Rajoy pero avisa del riesgo de no "refundar" el PP

José María Aznar siempre aparece en los momentos clave del PP. Con la elección del nuevo presidente del partido, su nombre se escucha incluso más que el de algunos de los candidatos a suceder a Rajoy. Siempre 'está sin estar', aunque no vaya a votar y evite apoyar en público a alguno de los seis nombres que compiten en primera vuelta el próximo 5 de julio. Y para no querer estar, no termina de renunciar a decir a los populares cuál es el único camino a seguir.

Este martes lo ha vuelto a hacer en una entrevista en Onda Cero, el expresidente del Gobierno ha evidenciado esta doble clara al advertir de que si el PP no se refunda "dejará de ser una opción de gobierno" pero reconociendo que no se ha inscrito para participar en este proceso. No va a participar: "Estoy al margen porque creo que mi posición como expresidente del Gobierno y del PP es estar al margen de este proceso", aunque ha reconocido que le han sorprendido algunas cosas dichas durante la campaña.

Aznar cree que la refundación del centro derecha requiere de movimientos en el PP que, de no ocurrir, darán aire a Ciudadanos. Si el partido "no es refundado dejará de ser una opción de Gobierno y la reestructuración de centro-derecha se hará sobre otras bases distintas", donde ha situado a Ciudadanos, que ya tiene "una parte de los activos" del PP, ha dicho.

"Sigo estando donde siempre", ha dicho para defender que él no ha cambiado de postura sino que es el partido el que ha modificado sus posiciones y provocado "desconcierto".