Benjamín Prieto: "Desde el minuto uno no he tenido dudas en apoyar a Cospedal para presidir el PP"

J. C. Lozano / C. Obregón elEconomista

Benjamín Prieto, presidente de la Diputación de Cuenca, es un firme defensor de estas instituciones: "Buscan la prosperidad del territorio, llegan a todos los puntos de la provincia, no invaden ni duplican competencias, refuerzan las estructuras municipales y vertebran las vías de comunicación". Para Prieto, la Diputación es clave para combatir la despoblación rural: "No invertimos donde más personas viven, sino donde las personas que viven lo necesitan. Esta labor no la hace ni la comunidad ni el Gobierno", afirma. Prieto se muestra firme en su apoyo a María Dolores de Cospedal en las primarias del PP. De hecho afirma que "tuvimos la suerte de tenerla cuatro años de presidenta en Castilla-La Mancha. Éramos una de las comunidades más endeudadas de España, teníamos 4.000 millones sin pagar en facturas... Cuenca fue siempre bien atendida por Cospedal, justo lo contrario de lo que pasa ahora con [Emiliano García] Page", el actual presidente castellano-manchego.

¿Puede realmente darse una repoblación del territorio?

La clave es diversificar la actividad económica y recuperar el patrimonio y los bienes de interés cultural. Hay pequeñas iniciativas, como recuperar algunas infraestructuras de la llamada España vacía como las estaciones de tren Madrid-Cuenca-Valencia. Rehabilitaremos ocho estaciones para actividades vinculadas a la expresión artística o el deporte.

¿No se necesita un plan global turístico? Cuenca está a pocos kilómetros de Madrid.

Recuperar el patrimonio va en esa línea. Muchas infraestructuras no eran visitables, como las minas romanas de Lapis Specularis. La pionera fue la de Torrejoncillo del Rey... Pero por responsabilidad primero hay que recuperar el patrimonio y luego vender las cosas.

¿Y aquél plan estatal de recortar el gasto en las diputaciones?

Si alguien, sea del partido que sea, no ha visitado los pueblos o no ha pasado por los caminos que hay que arreglar, es muy difícil que sienta afección por esa parte del territorio. No se puede discriminar esta España de interior. Si en Cuenca se crea empleo, también se mejoran las cuentas de la Seguridad Social y se contribuye al desarrollo económico del país. La Diputación de Cuenca recibe del Estado poco más de 50 millones al año. Creo que atender a las miles de personas que viven en la provincia merece la pena. Aunque se multiplicase por cuatro esa cantidad, seguiría mereciendo la pena.

¿Qué le pasó por la cabeza cuando Pedro Sánchez desbancó a Mariano Rajoy con la moción de censura?

Fueron unos momentos de tristeza y de inseguridad. Tristeza por contemplar cómo una persona es capaz de anteponer sus ambiciones personales y partidistas al interés general, consciente de que no tiene el apoyo de los españoles y sí de minorías que persiguen, a su vez, sus propios intereses. Inseguridad porque en todos estos días no ha sido capaz de trasladarnos a los ciudadanos ni una sola propuesta que contribuya a esa labor realizada por Rajoy todos estos años de dignificar la política y también de situar a España en un lugar visible a nivel mundial con su trabajo y el de los españoles para salir del agujero en el que nos había dejado, precisamente, un gobierno socialista.

¿A cuál de los candidatos a la presidencia del PP piensa apoyar usted?

Desde el minuto número uno no he tenido ninguna duda. Apoyo a la persona que vela por el Partido Popular, pero también se preocupa por que desde nuestro partido se lleve a cabo una política para todos, para que seamos un referente también en la gestión y, por supuesto, un partido donde cabemos y tenemos importancia todos los militantes. Esa persona es María Dolores de Cospedal.