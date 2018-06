Sáenz de Santamaría: "No soy como Sánchez, que tripula un Boeing '747' sin pilotar ni una avioneta"

Ha pasado de ser la mujer más poderosa del Gobierno de España y tener en sus manos todos los hilos, a convertirse en una candidata más de las primarias del PP. Ha trasformado sus días en jornadas de 48 horas y se está recorriendo el país para convencer a los suyos de que es ella quien debe ocupar el sillón de Rajoy en Génova y "expulsar a Sánchez, cuanto antes, de la Moncloa". Cuando a Soraya Sáenz de Santamaría (Valladolid, 1971) le preguntas si su gran hándicap es no tener el control del aparato del partido, aunque esté apoyada por los pesos pesados del Gobierno de Rajoy, reacciona sin darse un respiro y afirma que esa es una enorme ventaja para cambiar las cosas en el PP. Ha dado la vuelta a su vida cotidiana y estos días ni duerme, ni come, ni tiene una agenda cerrada, ni ve a su familia, ni se toma un descanso. Su obsesión ahora son las primarias y su objetivo demostrar que sus adversarios están fuera, y no de puertas adentro del PP, que "saldrá de ésta fortalecido y más unido que nunca". Dice que situar el foco en sus enfrentamientos con Cospedal es un acto de machismo que da titulares, pero que "eso no ocurre cuando compiten dos hombres". Reivindica su orgullo de ser del PP, "un partido conservador, liberal y humanista", desmiente a Casado sobre que haya juego sucio y arremete contra Pedro Sánchez, a quien atribuye cesiones intolerables a cambio de poder: "No para de pagar cheques y tiene prisa".

¿Una participacion de solo 65.000 afiliados para votar es la historia de un fracaso y pone en duda que ustedes tengan 800.000?

Hay que respetar a la gente que se ha inscrito, que quiere votar: es el punto de partida más importante y en esto no hay una falta de legitimidad, en absoluto. Al PP se le critica siempre, cuando no hay primarias, porque no las hay, y cuando las hacemos, porque la participación les parece pequeña. Albert Rivera fue elegido líder de Cs por solo 6.000 personas. Nadie nos puede dar lecciones de legitimidad que no admitimos.

¿Y no van a hacer nada para comprobar si hay un censo real?

Hay que hacer una campaña importante de afiliación para que las cuotas no sean un obstáculo para participar en unas primarias. He propuesto que los pensionistas y los que no tienen empleo paguen un euro simbólico; los jóvenes, una cuota reducida; y el resto, la cuota que corresponda. Nos tenemos que modernizar sin renunciar a nada ni a nadie. Tenemos que recuperar la confianza de los ciudadanos siendo un partido más abierto y escuchando más a nuestra militancia.

¿Qué puede ofrecer al PP que no aportan los otros candidatos?

Voy a ayudar a ganar las elecciones autonómicas, municipales y generales. Ahí están las encuestas y lo que dicen de mí. Ofrezco experiencia, seriedad y horas de vuelo. No soy como Sánchez, que se ha puesto a tripular un Boeing 747 sin haber pilotado ni una avioneta. Además, tenemos la oportunidad de que, por primera vez, una mujer sea presidenta del Gobierno. Estoy muy orgullosa de que el PP presente a dos mujeres que pueden llegar a ese puesto.

Una curiosidad: ¿Se habla con Cospedal, o no se dirigen la palabra?

Sí, por supuesto que me hablo con María Dolores.

Esa imagen de que tienen un enfrentamiento político y personal, que ni se saludan en actos oficiales, puede terminar desgastándolas, ¿no?

Quienes ponen el acento en un hipotético enfrentamiento entre Cospedal y yo tienen un importante componente de machismo. Si hay dos hombres debatiendo, se trata de una competición sana, algo que se ve como normalidad entre dos contrincantes que aspiran a un mismo cargo. ¿Por qué no es algo normalizado si ocurre entre dos mujeres? Se sobreexponen las discrepancias legítimas entre nosotras porque es mucho más morboso y da titulares. Eso acabará el día que haya una mujer al frente del Gobierno español.

Pero supongo que usted querrá ganar la batalla y ser la presidenta del partido y del Gobierno...

Es lo que estoy haciendo, dando la batalla, y espero presidir el PP y el Gobierno más pronto que tarde.

Y al día siguiente, ¿habrá integración o ruptura entre los candidatos?

Al día siguiente trabajaremos todos juntos, y este partido saldrá más unido y más reforzado del próximo congreso, porque todos sabemos que las rupturas nos debilitan.

¿Entonces si gana va a llamar al minuto siguiente a Cospedal y al resto para integrarlos? ¿Ella lo haría?

Por supuesto, si gano llamaré a Cospedal, a Pablo Casado y a los demás para integrarlos en el proyecto que dirija. Yo voy a preservar esa unidad. Para mí el resto de candidatos son mis compañeros de partido. Mis adversarios son el socialismo, el populismo y el independentismo; no ellos.

Pablo Casado ha denunciado que el aparato le está poniendo piedras y que hay juego sucio, ¿es verdad?

Mi experiencia no es esa en absoluto. Los presidentes locales, provinciales y autonómicos, están colaborando en todos los actos, haciendo un gran esfuerzo en un tiempo muy corto para que podamos hablar libremente. Nadie está haciendo juego sucio, que yo sepa. Sólo tengo palabras de agradecimiento hacia todos.

Dicen que usted es la candidata del Gobierno y Cospedal tiene un importante poder en el partido, lo cual es para usted un 'hándicap', ¿es así?

Yo he estado en cada momento en el sitio donde ha decidido mi partido que esté. Estuve en el partido de 2004 a 2008, después en el grupo parlamentario, de 2008 a 2011 -cuando ganamos con mayoría absoluta-, y luego he estado en el Gobierno. Es cierto que yo no he estado en el aparato del partido en los últimos años, pero eso para mí es una oportunidad, porque así puedo incorporar nuevas ideas y distintas que las que quienes ya han estado allí con anterioridad, como Pablo o Dolores.

Oiga, ¿y que exministros como Cristóbal Montoro, Álvaro Nadal, Fátima Báñez, Íñigo de la Serna o Íñigo Méndez de Vigo apoyen su candidatura es un plus añadido?

Estoy emocionada y orgullosa de que compañeros partícipes del programa de Gobierno que nos llevó a la recuperación y a la creación de medio millón de puestos de trabajo al año hayan hecho el acto de generosidad de unirse a mi candidatura, remangándose como un afilado más.

Es verdad que usted no tiene la mochila de la corrupción a sus espaldas, pero sí la resolución fallida del tema de Cataluña, ¿es un demérito?

He salido del Gobierno con una querella de Torra y los independentistas por defender la unidad de España e impedir que se nombrara consellers a los que estaban en prisión. Lo he hecho una vez y lo haría mil. Con el Gobierno del PP, ni Cataluña es independiente, ni Puigdemont es president, ni los consellers están en el Ejecutivo; y lo hemos hecho a pulso. Ahora lo que vemos cada día es que Sánchez da la callada por respuesta. Solo hay que ver cómo Pedro Morenés, exministro de Defensa del PP, es quien sigue defendiendo a España en el exterior frente al silencio de Sánchez, que debería haberle apoyado con contundencia.

Menudo espectáculo ha dado el presidente de la Generalitat en EEUU. ¿Está a la altura de su cargo?

Todo el mundo ha visto que Torra es un antidemócrata que ha hecho de la xenofobia y de la exclusión su único programa político conocido.

Sitúese ideológicamente, desde la derecha radical al centroderecha, sensibilidades todas que están en el PP. ¿Está entre los más templados? Todos compartimos unos principios y valores: la unidad de España, la defensa de la libertad y la igualdad de oportunidades, y eso nos une. En el PP nos definimos en nuestros estatutos como un partido de corte europeísta conservador y tenemos muy presentes los elementos liberales y una tradición humanista. Lo que tenemos que hacer es abrirnos dentro de la pluralidad que hay en nuestras siglas, que es muy enriquecedora. Me defino ideológicamente como una persona del PP. Estoy muy orgullosa de mi partido porque es el que mejor defiende mis ideas: la libertad, la igualdad, la unidad de España y la ética del mérito y del esfuerzo. Esas son mis señas de identidad.

Según las encuestas, Cs les está 'comiendo' las banderas ideológicas, al menos con el tema de España y Cataluña...

Cs ha hecho bandera de mover el barco al Gobierno del PP para que acabe ganando una moción de censura un Ejecutivo socialista. Ése es el aval que lleva en la mochila el señor Rivera. Su posición ha propiciado que Pedro Sánchez esté en La Moncloa con el apoyo de los independistas. Si esa es la manera de defender la unidad de España, Rivera tiene un problema, porque el suyo no es un patriotismo constitucional como el del PP; es un patriotismo electoral. Su único patriotismo es arañar votos a cambio de lo que sea y por eso se camufla ideológicamente para conseguir sus fines cuando le conviene.

¿Qué va a hacer usted para recoger al apoyo de aquellos que les han abandonado acusándoles de que han devaluado sus señas de identidad?

Hay que abrir el partido de arriba a abajo, estar en todos los foros, en todos los debates y en todos los medios. Allá donde haya un debate ideológico, un debate político, siempre tiene que haber alguien del PP. Es importante hacer pedagogía y tener orgullo del partido, y yo lo tengo.

¿De verdad cree que van a tener tiempo de recomponerse? Porque Sánchez completará la legislatura y parece que ha venido para quedarse...

Hay tiempo de sobra para que el PP vuelva a ganar. La gente está indignada por la injusticia que supone que te saque del Gobierno quien perdió las elecciones y ha llegado a La Moncloa con los votos de los populistas de Iglesias, los independentistas de ERC, PDeCAT, PNV y dos señores de Bildu, es decir, la antigua ETA. Ése es el poder de Sánchez. No es para sentirse orgulloso.

¿Usted también piensa que Sánchez ha pagado un precio intolerable por esos apoyos o se trata de un asunto de normalidad democrática?

A Pedro Sánchez le han regalado una moción de censura, y nosotros no podemos permitirle que regale España a los independentistas que le han apoyado. Vamos a hacer todo lo posible por impedirlo.

¿Que se acerque a las cárceles catalanas a los políticos que están presos es una cesión o una decisión de política penitenciaria sin más?

Es una cesión a quienes se saltaron la legalidad con el procés, y lo ha hecho inmediatamente, para que quede claro que está pagando una factura. La política penitenciaria se tiene que basar en otras cosas. Aquí lo que está pagando es el precio pactado previamente y lleva prisa por firmar los cheques a todos los que apoyaron su moción de censura. Lo está haciendo a pasos agigantadas.

¿Y qué cheque le ha dado a Torra?

Ellos pidieron tres cosas: que los políticos presos estuvieran en cárceles catalanas, el fin del control de las finanzas y reabrir las embajadas. Sánchez les ha dado tres de tres. Nosotros cerramos las embajadas, practicamos una política penitenciaria igual para todos, y el control económico de las finanzas que pactaron Sánchez y Rajoy ahora ya nos les sirve. No le importa hacer cesiones a quienes rompen España con tal de mantenerse en el poder a toda costa.

¿Cree que Sánchez no velará por el cumplimiento de la Constitución?

Las exigencias están ahí. Nosotros no cedimos a ninguna exigencia en contra de la ley y la igualdad de todos los españoles. Fuimos firmes y perseguimos todas las actuaciones de la Generalitat contrarias a la ley, y lo que le pedimos a Sánchez es que haga lo mismo. El 155 se aprobó con el apoyo de PSOE y Cs procurando que los catalanes tuvieran preservados sus servicios públicos y pudieran cobrar sus facturas, que, por cierto cobraron antes que nunca.

Si usted gana, ¿cómo va a quitar la mancha de la corrupción sobre el PP que con el 'caso Gürtel' ha propiciado la salida de Mariano Rajoy?

Hemos asumido responsabilidades políticas al máximo nivel, y al PSOE se le ha acabado ya el comodín de la corrupción para atacar. Ahora lo que tienen que hacer es política y dar muchas, muchas explicaciones de los enjuagues del presidente de la Diputación de Valencia. ¿O para Sánchez éste no es un caso de corrupción porque es socialista y practica la ley del embudo? Solo ha tardado 15 días en poner en evidencia el discurso que utilizó para echar a Rajoy.

Pues no ha parado de tomar medidas: el 'Aquarius', las concertinas, el Valle de los Caídos, RTVE, etc...

La política de Sánchez es de gestos, no de gestión. Por eso saca las manos para que se las fotografíen, que es con lo que se gesticula. En el PP para hacer política no usamos las manos, sino la cabeza. La política no es una cuestión de gestos sino de gestión, y eso es lo que tiene que hacer ya Sánchez: gestionar de una vez y no hacer decretazos y dedazos como el de RTVE pactando con Podemos. No me extraña la reacción e indignacion de los trabajadores de esa casa.

¿Qué le parece el acercamiento de presos de ETA al País Vasco y la gestión de algunas transferencias al PNV?

Nuestro Gobierno no cedió ni una sola transferencia, ni prisiones ni pensiones, ni nada. Trabajamos por la Y vasca, que beneficia a todos los ciudadanos de Euskadi. Jamás admitimos ninguna negociación a cuenta de los presos y las víctimas del terrorismo, que merecen un respeto. No se puede negociar con la justicia y el sufrimiento de la gente ni se puede jugar con las víctimas que siempre han pedido justicia, verdad y dignidad.

¿Usted cree que a partir de ahora el PNV no es de fiar después de lo que ocurrió con ustedes?

Evidentemente, su actuación ha creado un precedente, y antes de llegar a acuerdos con ellos hay que tentarse la ropa por si al final no cumplen.

¿El hecho de que el PSOE gobierne con los Presupuestos del PP es la excusa perfecta para, si la cosa sale mal, echarles a ustedes ' el muerto'?

Lo que demuestra es que el PP sigue gobernando hasta después de que los perdedores nos hayan expulsado. Lo que ha aprobado Sánchez son nuestros Presupuestos, que suben pensiones, sueldos a los empleados públicos, y siguen mejorando el fondo de crecimiento económico neto en España. Si aceptan esas propuestas que antes rechazaban es porque nuestras ideas son mejores.

Por último, ¿qué le parece que se vayan a sacar los restos de Franco del Valle de los Caídos?

Sánchez debería dedicarse más a los retos del futuro que a los del pasado. Este Gobierno va a hacer cero gestión y mucho gesto a la galería porque para gobernar hay que gestionar y ellos han demostrado que no saben.