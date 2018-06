Cospedal: "De todos los candidatos a presidir el PP soy la única que ha ganado elecciones"

Es incapaz de saber cuántos kilómetros ha recorrido desde que se dio, hace unos días, el pistoletazo de salida para la campaña de las primarias en el PP, pero aunque el esfuerzo es grande y el cansancio hace mella, no se queja. La entrevista con María Dolores de Cospedal, prevista para realizar en cualquier punto de España en el que sus asesores encontraran un hueco, se realiza por fases y se concluye a última hora de la tarde del miércoles, una vez terminado su periplo de actos por Andalucía: de Algeciras a Jerez, pasando por Sevilla, Jaén y Córdoba, donde se ha dado un baño de masas entre los militantes de su partido, que por primera vez tendrán voz y voto para escribir desde la base el futuro de un partido que pretende huir del dedazo.

Dice que está en esta carrera para ganar, para ser la primera presidenta del PP y del Gobierno, pero, sea cual sea el resultado, insiste en que en Génova no hay parálisis: "Está preparado el engranaje para tener al PP listo, engrasado y movilizado de cara a las próximas citas electorales". Tal vez por eso rechaza que sea la imagen de los populares más de derechas y asegura que "aglutina al centro derecha", con un discurso rotundo en defensa de España, donde no hay lugar para las concesiones a la galería: "No hay victoria sin ideología".

¿Que solo un 7% del censo de afiliados se haya apuntado para elegir al próximo líder del PP es un fracaso del sistema y restará legitimidad al ganador o no?

No, los afiliados han ido a votar libremente. Hay que respetar tanto la libertad de los que se han inscrito como de los que han decidido no participar.

¿Por qué los militantes tienen que votarle a usted en vez de a sus adversarios? ¿Qué les ofrece que no le puedan dar Soraya Sáenz de Santamaría o Pablo Casado?

Mi candidatura ofrece un PP fuerte, solvente y unido en torno a nuestros valores tradicionales. No hay victoria sin valores. Desde la humildad, de todos los candidatos, soy la única que ha ganado elecciones -en dos ocasiones-, y creo que esta experiencia me capacita ahora para alcanzar el principal objetivo del PP: ganar en las próximas elecciones autonómicas, europeas y municipales. Y, luego, las generales.

¿Usted es la candidata del aparato y Santamaría de los militantes?

Quien diga eso no conoce el partido. En mi caso, puedo decirle que conozco a los militantes, concejales y alcaldes de haber trabajado junto a ellos, codo a codo, en ayuntamientos, juntas locales y comunidades autónomas de toda España. Muchos, al igual que yo misma, han dedicado casi toda la vida al PP. Somos una gran familia.

¿Se habla usted con la exvicepresidenta? ¿Su pelea política y personal les puede perjudicar, o no?

Tenemos que dejar los personalismos para sumar en torno a un proyecto de partido fuerte, con un proyecto ideológico, que es el que gana elecciones. Gane quien gane, lo mejor para el PP sería que llegásemos al Congreso del 21 de julio con una candidatura única. En el PP, el único adversario que existe y nos debe importar es la izquierda.

Si es la ganadora, ¿integrará a Soraya Sáenz de Santamaría en su candidatura?, ¿con qué condiciones?

Primero hay que llegar al 5 de julio. Eso sí: tanto entonces como antes de esa fecha, la única condición que me importa es un PP reforzado. Mi lema de campaña, Primero el PP, lo resume a la perfección.

Ha dicho que se presenta para ganar, ganar y ganar. Si no es así, ¿su futuro político está en Castila-La Mancha o dejaría la política activa?

Ahora mismo, me presento para ser la primera presidenta del PP y la primera presidenta del Gobierno.

¿Dar la cara con Bárcenas o comerse el marrón de 'Gürtel' y la corrupción se le ha vuelto en contra?

Dar la cara ha perjudicado mi imagen, pero no me arrepiento. He dado la cara, y me la han partido muchas veces por temas que no eran míos. Sin embargo, era mi deber como secretaria general defender a la inmensa mayoría honrada de hombres y mujeres que forman mi partido. Nadie puede discutir que la que ha dado más la cara por mi partido contra la corrupción he sido yo. Ha sido muy duro, ha perjudicado mucho a mi imagen. Soy muy consciente de ello. Pero he asumido con gusto esa responsabilidad y volvería a hacerlo. La honorabilidad del Partido Popular, la honradez de los que forman mi partido, está por encima de todo.

¿Que sobre Pablo Casado sobrevuele la polémica por su título universitario le restará posibilidades tras lo ocurrido con Cifuentes?

No voy a hablar de otros compañeros. Lo llevo diciendo desde el principio de la campaña: yo me presento para unir.

¿Dónde se sitúa usted ideológicamente: en la derecha extrema o en el centro que configura todo el espectro ideológico del PP?

Aglutino al centro derecha. Y los valores del centro derecha están muy definidos: la libertad, la igualdad, la cultura del esfuerzo, la libertad individual y el patriotismo constitucional. Sobre estos principios quiero construir el futuro de nuestro proyecto político, entre otros motivos porque estos valores son los que nos han dado las victorias electorales.

Para muchos usted representa entre todos los candidatos la imagen de la derecha pura y dura, ¿reivindica ese papel con orgullo o tildarse de derechas es vergonzante?

Como he dicho, lo que reivindico son los valores que caracterizan al proyecto de centroderecha del PP: la libertad, la iniciativa privada y la igualdad de oportunidades. Nuestro valor fundamental es la defensa de la unidad de España, y somos los únicos capaces de garantizarla de forma efectiva y real. Y defendemos con todo orgullo la familia, que es la base de la sociedad. Somos el partido que defiende la solidaridad entre todos los españoles y entre todas las regiones de España, pero sin falsos planteamientos. Con responsabilidad y sostenibilidad. Esta es nuestra ideología y la reivindico con orgullo.

Cuando dice que la renovación no pasa por transformarse en el facsímil de Ciudadanos, ¿a qué se refiere exactamente?

La mejor forma de renovarnos es ser fieles a nuestros valores, los del centro derecha. No hay renovación efectiva -ni victoria- sin valores y sin solvencia. No somos copia de nadie. Somos el original, el referente del centro derecha en España.

¿Cuál es su programa para recuperar el voto que, según las encuestas, se ha ido al partido de Rivera?

Defendiendo nuestros valores. No hay victoria sin valores y no hay victoria sin ideología. Lo digo en cada acto desde que comenzó el proceso de elección a presidente del PP. Esta convicción nos convirtió en el primer partido de España. Por lo tanto, la renovación del PP no puede pasar por emular lo que parece que le funciona a otro partido, porque entonces perderemos y nos traicionaremos. Debemos evolucionar desde nuestro legado y principios.

La seña de identidad de Ciudadanos ha sido España y la lucha contra los independentistas , ¿ustedes se han dejado comer la merienda por inacción o falta de pedagogía?

El sábado en Barcelona ya expliqué que el PP tuvo que adoptar una postura con Cataluña de responsabilidad del Estado, que la aplicación del artículo 155 debió producirse antes y de manera más amplia. Pero quisimos esperar a que PSOE y Ciudadanos apoyasen al Gobierno en una medida tan importante. En aquel momento mucha gente no lo entendió y es la que tenemos que recuperar con un proyecto fuerte.

En resumen, el PP es original y Ciudadanos es una copia mala, ¿o simplemente ellos no tienen ideología?

La pregunta de cuáles son los fines que sustentan a Ciudadanos, quizás tendrían que ser ellos quienes la contestasen, máxime cuando hace pocos meses mudaron de socialdemócratas a liberales con un simple congreso. En el PP estamos orgullosos de ser de centro derecha y de defender lo que defendemos.

Alguno de sus adversarios cree que si los compromisarios doblan el pulso a lo que han dicho los afiliados será una trampa intolerable, ¿hay que quitar la segunda vuelta?

Aplicar las normas previamente consensuadas por el Comité de Organización del Congreso nunca podría ser trampa. Y repito que, por el bien de la unidad del partido, lo mejor sería que tras el voto de los afiliados llegásemos al Congreso con una candidatura única.

¿Se acabó el 'dedazo' y a partir de ahora las primarias estarán introducidas en el ADN del PP?

El PP avanza con el ritmo de los tiempos, al igual que el resto de la sociedad. Por eso mismo, estoy muy orgullosa de haber impulsado desde la secretaría general del PP que sean los militantes quienes elijan a sus máximos representantes.

Algunos de sus contrincantes piden cambiar la ley D'Hondt y recentralizar la sanidad y la educación, ¿esa también es una opción para usted?

Los problemas que generan los secesionistas no se deben a nuestro sistema electoral, que nace de la Transición. Lo que necesitamos es un PP fuerte, capaz de ganar en todas las comunidades autónomas.

¿Pedro Sánchez es un presidente legítimo, aunque no esté legitimado por las urnas? Porque... admita que, aunque ustedes las tachen de populistas, sus primeras medidas han sido bien acogidas, ¿no?

El señor Sánchez ha obtenido -en dos ocasiones consecutivas- los peores resultados electorales de la historia del PSOE, por lo que es el primer presidente de la democracia que llega a La Moncloa sin el apoyo de las urnas. Y lo ha hecho, y esto es lo más grave, a cambio del apoyo de los que quieren romper España e incluso de quienes se sitúan junto a los terroristas, como Bildu. Ignoro a qué medidas bien acogidas se refiere usted. Más bien me sobrecoge que, a cambio de ese apoyo, haya puesto en venta a nuestro país y, lo más grave, insulte la memoria y dignidad de las víctimas cambiando un sillón en La Moncloa por el acercamiento de presos etarras. Pronto veremos la factura de los independentistas catalanes. Y me temo que no le saldrá barata a la unidad de España.

¿Usted también cree que el PNV ha sido el gran traidor de esta historia y que lo hará con otros?

Lo que el PNV hará a otros es mejor que lo conteste el PNV. En cuanto a negociar durante meses unos Presupuestos y, una vez aprobados, propiciar un cambio de Gobierno pocas horas después... Se contesta solo.

¿De verdad piensa que el precio que ha pagado Sánchez por su investidura es el acercamiento de los presos de ETA al País Vasco?

Es más grave que eso. Porque en el trueque ha incluido un pedazo de la tarta de la Seguridad Social. Como si el acercamiento fuera poco.

Si Sánchez pasara de defender el 155 a mirar hacia otro lado si Puigdemont o Torra se saltan la legalidad sería una hipérbole imposible...

Lo que me preocupa de ese enunciado es que, en efecto, haya un presidente del Gobierno que mire hacia otro lado cuando alguien se salta la ley para resquebrajar la integridad de nuestra nación.

Dice que si el terrorismo no rompió España tampoco lo harán los independentistas, ¿tan segura está?

Efectivamente. Si el terrorismo no rompió España, el separatismo tampoco lo hará.

¿El hecho de que Sánchez se vaya a reunir con Quim Torra es un signo de normalidad institucional o parte del precio político?

Todo lo que veo me inclina a pensar que será lo segundo. Ojalá me equivoque, aunque los comentarios racistas y xenófobos de Torra hacen muy difícil establecer una relación de normalidad institucional con él.

¿Que el Ejecutivo socialista gobierne con los Presupuestos del PP les puede servir de excusa si finalmente las cuentas no le salen?

Sospecho que todo lo supuestamente positivo que haga el Gobierno socialista será gracias a los Presupuestos del PP, aunque nunca lo admitan, claro. De todo lo malo, ya somos los culpables: en el pasado, en el presente y en el futuro.

¿Está de acuerdo en que se haya socorrido al 'Aquarius', retirado las concertinas, y liderado en Europa un debate sobre un cambio en políticas de migración?

La política de inmigración es una política de Estado y con ese buque había que dar una respuesta humanitaria y rápida. Otra cosa es vivir sólo de gestos en una política que ya trasciende fronteras en Europa.

¿Qué le parece que el Congreso haya aprobado regular la eutanasia?, ¿de nuevo saldrá a pasear el espantajo de los enfrentamientos Iglesia-Estado?

Para el Partido Popular, el que una persona tome la decisión de morir voluntariamente es una prueba de fracaso social. Por eso hemos votado en contra de la eutanasia. Nuestra postura es firme y clara.

¿Se puede comprometer a que en su partido no cabrá ni un corrupto si finamente es la presidenta?

Sí, por supuesto, como siempre.

¿Hay alguna posibilidad de imponer un modelo "bicéfalo" en el que quien sea ahora elegido presidente no sea el cartel electoral de las próximas elecciones?

Según los estatutos del partido por los que nos regimos, y que fueron aprobados hace apenas un año, el presidente del Partido Popular es automáticamente el candidato a presidir el Gobierno de España.

¿Y es cierto que están dispuestos a parar en los Tribunales la renovación del consejo de RTVE, que al final se hará por decreto?

El señor Sánchez actúa por Decreto para, de este modo, saltarse al Congreso y el Senado, que es donde radica la voluntad de los españoles. No deja de resultar sorprendente que Sánchez no quisiera intervenir TV3 y, en cambio, sí quiera hacerlo, por vía ejecutiva, con RTVE.

Por último, dígame, ¿el PP o se renueva o muere? Y, ¿han hecho ustedes autocrítica sobre la posición de Rajoy que ha facilitado que el PSOE llegue a La Moncloa?

Mariano Rajoy tomó la única decisión posible, para España y su partido. En cuanto a nuestro próximo congreso, permítame contestarle parafraseando al poeta Celaya: los populares somos un partido cargado de futuro.