Los requisitos a la militancia podrían llevar el congreso del PP ante la Justicia

A menos de un mes para que el Partido Popular celebre el congreso extraordinario del que saldrá elegido su nuevo presidente, no hay rastro de la tranquilidad que pedía Mariano Rajoy para el procedimiento de la sucesión. La necesidad de que los afiliados se inscribieran en un plazo que acabó ayer para poder votar en la primera vuelta del 5 de julio crispa a uno de los candidatos, que no descarta la vía contencioso civil si el partido no escucha su reclamo.

José Ramón García-Hernández, uno de los seis candidatos a suceder a Rajoy al frente del PP, ha pedido al Comité Organizador del Congreso Extraordinario (COC) que todos los afiliados, 869.553, puedan votar mientras estén al corriente de pago aunque no se hayan inscrito.

De momento sin respuesta, García-Hernández ha asegurado desde la puerta de Génova que el PP "está bordeando el ridículo" y que el partido "falsea totalmente las primarias", en relación al porcentaje de participación anunciado por el coordinador general del Partido Popular, Fernando Martínez-Maíllo y que ronda el 6% de la militancia.

En su escrito a la COC, el candidato denuncia que se está "vulnerando el espíritu de los Estatutos, que en su artículo 35 dicen que todos los afiliados deben elegir al presidente nacional. [...] Se encargó al COC que hiciera un reglamento y resulta que este reglamento limita el sufragio activo".

Bajo la premisa de que "nadie se debe inscribir para votar", García-Hernández pide revertir la condición de "voto rogado". "Espero que a la otra vía no lleguemos", ha dicho en referencia a la posibilidad de recurrir ante la justicia el congreso e impugnarlo en su caso.

Sin embargo, parece que en el PP no se entiende el enfado por un requisito que existe "desde el primer día". En defensa de las "reglas del juego" ha salido Maíllo, que mencionando los Estatutos en los que se basa el candidato ha recordado que estos también contemplan "la figura de la inscripción".

Al número tres del PP no le sorprende el porcentaje de afiliados inscritos. Asegura que esperaban que éste fuera entre el 6 y el 8% porque así fue en los congresos provinciales y autonómicos en los que ha participado la militancia hasta ahora y que éste es el primero que se celebra a nivel nacional.