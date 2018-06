Comienza la campaña de los candidatos a presidir el PP

Los candidatos que lucharán por presidir el Partido Popular se encuentran en plena fase de campaña interna.

La exministra de Defensa y hasta ahora secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, arrancaba este sábado en Barcelona, y afirmaba que le habría gustado aplicar antes el artículo 155, mientras que Soraya Sáenz de Santamaría ha optado por Andalucía. La exvicepresidenta ha señalado que se ve capaz de ganar en unas elecciones generales a Sánchez.

Pablo Casado, por su parte, ha elegido A Coruña y ha apelado al 'efecto Feijóo'.

María Dolores de Cospedal, ha lamentado que no se aplicase antes en Cataluña el artículo 155 de la Constitución y que no se interviniese la TV3 mientras este estuvo en vigencia.

En su primer acto de campaña hacia la Presidencia del PP, para el que ha elegido la ciudad de Barcelona, ha asegurado en que ella habría aplicado antes este artículo de la Carta Magna, aunque desde la lealtad al "todavía" presidente del PP, Mariano Rajoy, y al Gobierno del que ambos formaron parte.

"A mí me hubiera gustado aplicarlo antes", ha reconocido, y ha agregado: "Si hubiéramos podido hacer lo que teníamos que hacer, a mí me hubiera gustado que esta TV3 hubiera sido intervenida y no fuera un aparato de propaganda".

La también ex secretaria general de los 'populares' ha recordado a los asistentes a su primer acto que se trasladó a Barcelona a vivir el 1 de octubre con algunos de ellos, en "un momento muy duro", y les ha preguntado si hubiesen preferido una aplicación del 155 más temprana. "Claro que sí", ha sentenciado.

Entre los motivos para retrasar la entrada en vigor del 155, ha apuntado que tuvieron que "esperar" al PSOE y a Ciudadanos. "Es verdad que para no ir solos, para que fuéramos más, se hizo más tarde", ha admitido, y ha añadido que "a algunos", entre los que se encuentra, les hubiera gustado que fuese "antes".

"Cuando uno gobierna y necesita ir acompañado de otros a veces tiene que hacer determinadas cosas, pero lo que hubiéramos querido en el PP es que no hubiera habido un aparato de propaganda secesionista y declaración de odio, que en su caso fue, y no lo digo por los trabajadores sino por el medio, TV3", ha concluido.

Santamaría arranca en Málaga

La exvicepresidenta del Gobierno y candidata a la Presidencia del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, ha afirmado que se presenta "no sólo para ganar el Congreso del PP, me presento porque creo que puedo ganarle las elecciones a Pedro Sánchez", ha asegurado, además de que "tenemos que lograr que Pedro Sánchez esté el mínimo tiempo posible en el Gobierno para que no desmonte todo lo que los españoles han logrado con tanto esfuerzo".

"Quiero ganar este Congreso porque, sobre todo quiero, que el PP gane elecciones", ha asegurado durante su intervención en Málaga, lugar elegido para abrir este sábado la campaña interna para presidir el partido con un primer mitin para los afiliados en el auditorio Eduardo Ocón, un recinto al aire libre en pleno centro de la ciudad, donde han asistido unas 500 personas, según la organización.

Así, tras destacar que el PP sacó a España de la crisis, ha aclarado que "no vengo a hablar de pasado, vengo a hablar de futuro", ha defendido, asegurando que este sábado en Málaga para ella y para el PP "empieza un nuevo viaje", que afronta con "ganas, convicción y con orgullo".

Sáenz de Santamaría ha dicho que lo hace con ganas "porque tengo ganas de ganar las próximas elecciones", las autonómicas, las municipales, las generales y las europeas y "creo que podemos hacerlo".

De igual modo, ha añadido que también se presenta "por convicción", ya que, ha dicho, "este partido, que es mi partido, es el de los principios y valores de la unidad de España y de la igualdad de todos los españoles", además de que es el partido "que coge a España siempre que la arruinan los socialistas y la coloca a la senda del crecimiento y el bienestar", además de que se presenta con este partido "porque es el de la libertad".

Casado, con Feijóo

El exvisecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, uno de los aspirantes entre los que los más de 869.535 afiliados tendrán que elegir para liderar el partido el 5 de julio, ha presentado su candidatura en A Coruña como muestra de su "admiración profunda" al presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, y a su proyecto político.

De hecho, tras apelar al 'efecto Feijóo' en busca del apoyo de los suyos, Casado ha avanzado que, si gana el congreso de sucesión de Mariano Rajoy, el líder gallego estará "donde quiera y cuando quiera".