Recuperar la Moncloa y hablar sin complejos: los discursos a los que Santamaría y Cospedal no renunciarán en campaña

Ambiente de precampaña en el PP. La exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría saca a relucir las encuestas que la situaban el fin de semana pasado, junto a Alberto Núñez Feijóo, como mejor candidata del PP para "recuperar" el Gobierno de España. En ese mismo espacio de precampaña, María Dolores de Cospedal ha recordado que fue ella como secretaria general del PP la que dio la cara por el partido con la corrupción. Dos recordatorios que se tornan potentes armas en la recopilación de avales de cara al congreso del PP del 21 y 22 de julio.

"Hasta hace una semana las encuestas decían que había dos personas que tenían capacidad para recuperar el Gobierno de la nación y éramos Alberto Núñez Feijóo y yo. Está en las encuestas del fin de semana de varios periódicos", ha señalado Santamaría, para recordar que también se preguntaba a los encuestados por los candidatos que podían "recuperar votantes de Ciudadanos".

En una entrevista en la cadena Cope, Saénz de Santamaría ha afirmado que "las cosas no han cambiado" en esta semana. "Eso está ahí y creo que hay que valorarlo. Somos un partido de Gobierno y no se trata solo de ganar un congreso", ha enfatizado, para resaltar que ella lo que quiere es que el PP "vuelva a Moncloa cuanto antes".

Si el congreso de julio se zanja con la victoria de Cospedal, Santamaría le ayudará para que sea "la próxima presidenta de España"

La exvicepresidenta ha subrayado que el objetivo debe ser volver al Ejecutivo lo más pronto posible después de que les hayan "sacado" de Moncloa por un "pacto" del PSOE -su verdadero enemigo según ha reconocido- con los independentistas, la "vieja ETA" de Bildu y el PNV, un partido que "no ha tenido la personalidad suficiente".

A su entender, en este momento la pregunta que pide que se hagan los afiliados -que votarán el día 5 en urna- es la siguiente: "¿Quién es la persona que puede ganar mejor esas elecciones?". Aunque ha dicho que "siempre" ha sido "prudente" con las encuestas, ha reiterado que están "ahí" y recogen esos datos, "no solo entre los votantes del PP sino entre el resto de los votantes".

Eso sí, ha asegurado que si gana en el cónclave la todavía secretaria general del PP la va a "ayudar" para que "sea la próxima presidenta de España" porque lo "mejor" para el país es que haya un presidente del Partido Popular. "Cospedal es de mi partido. Si gana ella la apoyaré desde el minuto cero sin ningún puesto de por medio", ha aseverado.

Su contrincante más directa en la pugna interna por los mandos del partido, sigue en el discurso de haber puesto la cara ante la corrupción aunque le haya "perjudicado" la imagen. En declaraciones a TVE, ha asegurado no arrepentirse "de nada" y está segura de que la militancia y la ciudadanía "prefiere a alguien que da la cara que a las personas que se esconden".

"Una es como es, y yo soy como soy para lo bueno y para lo malo. No creo que sea negativo, pero eso tendrán que decirlo los afiliados"

"He dado la cara y he defendido a mi partido de temas que no tenían que ver directamente conmigo porque es mi partido y porque los miles de militantes del PP que cada día se levantan a trabajar y a dar lo mejor, no se merecían que nuestro partido estuviera manchado por las corruptelas o por los robos que hubieran podido hacer algunas personas vinculadas con nosotros en el pasado".

"Sé que ha perjudicado mi imagen, lo sé muy bien, esto es un coste siempre pero no me arrepiento", ha sentenciado, para incidir en que si el haber dado la cara "se considera un perjuicio y no un haber" en su 'expediente', pues entonces está en un partido "distinto" del que ella creía y "no merecería la pena". "Una es como es, y yo soy como soy para lo bueno y para lo malo. No creo que sea negativo, pero eso tendrán que decirlo los afiliados", ha apostillado.

En su intervención, Cospedal ha dicho que su oferta a los afiliados pasa por devolver la posibilidad de "hablar sin complejos" de lo que son y han sido los 'populares' y así, recuperar "el orgullo de ser del PP", porque "ha habido mucha gente que se ha visto cohibida y avergonzada por algunos que han manchado las siglas".

Además, ha reiterado que su candidatura está abierta y aspira a "contar con todo el mundo", incluyendo a Santamaría y Pablo Casado.