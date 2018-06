Feijóo espera el congreso del PP no divida en siete el partido: "Sería un problema"

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez-Feijóo, no quiere pensar que en el camino hacia el congreso el número de candidatos no vaya disminuyendo. "Sería un problema para nosotros llegar con el partido dividido en siete", ha reconocido este jueves. Por eso confía en que que finalmente sean dos o tres los candidatos entre los que elegir el próximo día 5 de julio en las urnas.

"Creo que va a haber una selección natural cuando los votantes acudan a la urna. Ahí va a haber una selección natural y serán dos o tres como máximo y los compromisarios tendrán que decidir, si es que previamente no pactan", ha comentado en una entrevista en Onda Cero.

Un pacto como el que se fraguó cuando se buscó sustituto a Manuel Fraga frente al PP en Galicia. "En la primera vuelta pasamos dos y en el momento del congreso yo me puse de acuerdo con el otro compañero y formamos una candidatura de unidad. Creo que ahora será similar".

Feijóo, que ya ha recibido la llamada de tres candidatos ("dos son mujeres") no dirá para quién va su aval hasta que acabe la campaña que comienza el sábado aunque probablemente, ha reconocido, ya lo tenga claro: "Mientras nuestros compañeros en toda España no voten, no creo que debamos, al menos yo, tomar una posición".

Si hubiera sido en 2020, Feijóo, ya sin la atadura de agotar la legislatura, habría dado el paso al frente para cumplir con el "honor" de presidir el PP

Preguntado por su paso al lado en la carrera sucesoria, Feijóo ha descartado que se deba a la posibilidad de que salga a la luz alguna información comprometida, "Evidentemente, si tuviese miedo a eso sería muy difícil ser presidente de una comunidad autónoma. Las cosas que han salido de mí las conocen todas y han salido antes de ser presidente y con los aciertos y los errores, han confiado en mi".

Verá el espectáculo desde la barrera porque dice deberse a la Xunta y al compromiso adquirido en 2016 de agotar la legislatura, . "Cumplir la palabra dada no cotiza al alza, pero para mi sí". Sin embargo, reconoce que si esta situación se diera en 2020 sí daría el paso. "Soy político, me gusta la política y el mayor honor que puedo tener como militante del PP es presidir el PP en España, pero esto no ocurrió en el año 20", ha comentado para explicarse ante quienes se han sentido decepcionados ("muchísima gente").