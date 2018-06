De la Serna anuncia su apoyo a la candidatura de Santamaría y no competirá por liderar del PP

El exministro de Fomento Íñigo de la Serna ha convocado a los medios de comunicación en la sede del PP en Santander para anunciar su apoyo a la candidatura de Soraya Sáenz de Santamaría a la presidencia del Partido Popular. "Haré lo que esté en mi mano para apoyar su candidatura", ha asegurado.

El ex titular de Fomento convocó a los periodistas a las 11:00 horas sin detallar el motivo, lo que alentó las dudas sobre una posible candidatura de última hora.

Pero el anuncio ha sido en el sentido opuesto. "Creo sinceramente que no estoy preparado para ese reto y esa convicción la tengo desde mi principal preocupación de tomar la mejor decisión para el PP y también para España porque, aunque ahora no toca, no tenemos que perder de vista que estamos tomando la decisión de elegir a quien queramos que sea nuestro próximo presidente del Gobierno", ha reconocido

El exministro de Fomento ha insistido en que todos los candidatos son personas "preparadas y capacitadas" para optar a la Presidencia del PP. En este punto, ha señalado que "el reto de liderar el PP requiere sacrificio, capacidad, esfuerzo, generosidad, humildad y otras muchas cualidades" y, aunque ha destacado su reconocimiento a todos los candidatos por haber dado un "paso valiente", ha dicho que su aval es para Sáenz de Santamaría.

Y es que, para De la Serna, la exvicepresidenta está "plenamente capacitada y preparada" para encabezar el proyecto político del partido, algo que ha reivindicado en base a su conocimiento sobre la labor que Sáenz de Santamaría ha realizado tanto en la oposición, "batiéndose el cobre" como portavoz en el Congreso, como en las tareas de gobierno.

Su nombre estuvo en las quinielas

De la Serna, que tras dejar la cartera de Fomento no ostenta ningún cargo público ni orgánico, fue considerado uno de los posibles candidatos a liderar el PP e incluso, según fuentes del partido, era visto como "el tapado" dentro de la formación.

De hecho, su nombre fue uno de los que sonaron en las quinielas para asumir la Presidencia del partido junto al del presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, quien rechazó este lunes dar un paso adelante por su "compromiso" con Galicia.

Los candidatos que han formalizado su intención de concurrir a las primarias son Soraya Sáenz de Santamaría, María Dolores de Cospedal, Pablo Casado, José Manuel García-Margallo, José Ramón García Hernández y José Luis Bayo.

Este miércoles finaliza el plazo para la presentación de candidaturas, mientras que la votación de los candidatos se producirá entre los días 20 y 21 de julio, durante el Congreso Extraordinario del PP.

Cospedal ofreció apoyo a Feijóo

Los apoyos internos son fundamentales en la carrera sucesora. La candidata a presidir el PP y secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, ha desvelado este miércoles que ofreció al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, apoyarle como candidato a liderar el partido.

En declaraciones en Telecinco, Cospedal ha explicado que habló con Feijóo y le ofreció la posibilidad de apoyar su proyecto si él decidía encabezar una candidatura, pero "él no tenía claro qué hacer" y al final no se presentó. Antes, en declaraciones en la Cope, había explicado que si el jefe del Ejecutivo gallego hubiese decidido presentarse habría procurado una candidatura "de integración y unidad" con él.

Cospedal ha señalado, en cualquier caso, que entiende su decisión de no presentarse por su compromiso con seguir en Galicia, algo que "le honra" y que es muy importante para el partido y para España por lo que supone tenerle al frente de una comunidad histórica.