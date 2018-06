Cospedal anuncia su candidatura para suceder a Rajoy en la presidencia del PP

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha anunciado este martes su candidatura para la presidencia del Partido Popular que se elegirá en el congreso extraordinario que se celebrará el fin de semana del 21 de julio.

"Estoy preparada". Ha sido poco después de que Soraya Sáenz de Santamaría anunciara su paso adelante cuando la exministra de Defensa ha comparecido ante los medios.

Dar la cara por el partido

Antes de anunciar su decisión, ha destacado su papel en el mismo: "orgullosa" secretaria general, ha recordado que siempre ha puesto la cara por la formación, "aunque a veces me la han partido". Ése ha sido su argumento de mayor peso para defender su decisión.

En el repaso a su trayectoria en el PP, Cospedal ha detallado las valoraciones que ha hecho desde que Rajoy anunciara su salida. "Desde el momento mismo, me he planteado cuál debería de ser mi determinación para el momento venidero y sobre todo sobre qué fundamentos debería adoptarla. La decisión sólo podría estar basada en la convicción de lo que es mejor para mi partido. Lo primero, el qué hacer, he querido que estuviera despojado de cualquier pretensión personalista".

Cospedal era uno de los nombres que más sonaban desde que Rajoy decidiera apartarse tras salir adelante la moción de censura que acabó con su Gobierno.

Las quinielas apuntaron a varios posibles candidatos. Sin embargo, el paso a un lado de Alberto Núñez Feijóo, el favorito, pone el foco en una confrontación entre los dos bandos que separan el partido entre Cospedal y Santamaría.

Junto a Cospedal y Santamaría, aspiran a suceder a Rajoy, José Manuel Margallo, Pablo Casado, José Ramón García Hernández y José Luis Bayo.