Todos los migrantes del Aquarius menos uno piden asilo, 274 quieren ir a Francia y no se abre ninguna expulsión

3



EL TURISMO SANITARIO ES MENTIRA



ESPAÑA RECIBE MILES DE MILLONES DE EUROS DE TODOS LOS PAISES CON LOS QUE TIENE CONVENIOS, INCLUIDOS VENEZUELA, COLOMBIA, ARGENTINA, BRASIL, ETC.



EL TURISMO SANITARIO ES UN INVENTO MEDIATICO XENOFOBO-RACISTA PARA GANAR VOTOS DE INCULTOS Y ANALFABETOS QUE NO SABEN DE NUMEROS.



TAMBIEN PARA LOS QUE QUIEREN OPERARSE EN ESPAÑA PORQUE SABEN QUE SU GOBIERNO VA A PAGAR LA OPERACION EN ESPAÑA, NO POR DINERO, SINO POR CALIDAD.



UN SALUDETE.