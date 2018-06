Urdangarin ingresa en la cárcel de mujeres de Brieva (Ávila) para cumplir la condena del 'caso Nóos'

Es curioso. Un tipo que no les ha causado ningún mal merece todo el odio de la merma. Sin embargo un etarra no recibiría ni la tercera parte de los comentarios.



No pretendas hacer entender a los analfabetos de los comentarios anteriores que cuando uno se presenta voluntariamente en prisión que puede elegir el centro en el que se presenta. Lo mismo la neurona que tienen para odiar entra en conflicto con la otra neurona que les queda, la de defecar, y estallan.



Vosotros tranquilitos eh. Que los amos del sistema os han dicho que ese señor es muy malo (aunque no tengáis ni la más remota idea del motivo por el que se le condena) y como buenos lacayitos tenéis que odiar a quién os indica vuestro amo para que mováis el rabito a su gusto y os dé la galletita por haber sido unos perritos fieles y así haber montado el follón para que los amos del mundo sigan haciendo golferías.