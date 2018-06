El Orione de la Marina italiana arriba al puerto de Valencia y completa la flota del Aquarius

digo si quieren quedar bien , el que quiera venir q venga les pagamos los pasajes por avion y listo..q siga la fiesta .. no tengo nada en contra de los negros ni nada por el estilo, pero me molestas q los politicos por quedar bien hagan cualquier cosa . PSOE con total de ganar un voto mas es capaz de hacer cualquier cosa..europa tiene q decidir q deja seguir entrando o se pone dura barco q llega barco q vuelve o mejor q no llegue ninguno ,con todos los barcos q hay y aviones tendria q haber una barrera e n el mediterraneo.para q no pasen, si llena uno ,eso hace q venga otro ,cuando ninguno pueda pasar ,dejaran de venir...mientras tanto europa tendria q ayudar en su lugar de origen q q esto no sea la unica opcion q tengan esta gente..