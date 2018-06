Ábalos asegura que no habrá "excepciones" para los migrantes del Aquarius

Los 629 refugiados tendrán una autorización especial de un mes

José Luis Ábalos. Imagen: EFE

La situación del Aquarius ha estado presente en la primera intervención de José Luis Ábalos como ministro de Fomento, en la que ha asegurado que los 629 refugiados tendrán una autorización especial de un mes, pero a partir de ahí se les tratará con la legalidad en la mano, "sin excepciones".

Y lo ha hecho durante su participación en la Escuela de Formación del PSC en Poblenou donde ha dejado claro que el Gobierno no puede hacer "otra cosa", aunque hace dos días el titular del Interior, Fernando Grande-Marlaska, afirmó que la ley posibilita un trato específico para casos como el del Aquarius, que atraca mañana en Valencia.

También ayer, la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, dijo que España "no puede descartar nada" en cuanto al trato y el tipo de protección que recibirán estas personas.

Al margen del problema de los refugiados, Ábalos ha tocado el problema de Cataluña, advirtiendo de la "gran oportunidad" que se abre para reconducir la situación con el nuevo Gobierno socialista, pero esa oportunidad es a través del diálogo y no de la "descalificación".

En este proceso de diálogo que el Ejecutivo quiere abrir, ha dicho, el PSC tiene que ser "parte del motor".

También la ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, estaba hoy en Cataluña, en Tarragona, donde ha expresado su confianza en que las reuniones entre Gobierno y Generalitat, como la que mantendrán próximamente sus dos presidentes, puedan ser un "avance en el escenario de confianza y lealtad" y no solo una foto.

Con poco más de una semana de recorrido del nuevo Gobierno, Ábalos ha asegurado ante los socialistas catalanes que no es "ingenuo ni inconsciente" y sabe todo lo que "se juega" el nuevo Ejecutivo cuando, además, el tiempo que tienen "es muy breve".

Por eso, les ha pedido todo el apoyo para defender el proyecto "en la calle", un proyecto que no fue posible materializar en 2015 porque hubo quien se "emborrachó" con tantas posibilidades, refiriéndose a Podemos, que no fue capaz de ver la "oportunidad" de desbancar entonces al PP y tampoco fue posible, ha señalado, en la repetición de las elecciones de 2016.

Instalados en una "resignación tremenda", ha añadido Ábalos, recordando además los momentos en los que "intentaron cargarse" al PSOE, se puso fin a ese "fatalismo" y fue gracias a una moción de censura como el Congreso "abatió" a un Ejecutivo "acorralado" por la corrupción.

No se puede convivir con la corrupción "certificada" como la del PP, ha añadido el ministro, quien ha asegurado que haber aceptado esta convivencia hubiera sido "letal", recalcado que si el Partido Popular dejó de gobernar este país fue "por corrupto".

Del nuevo gabinete de Sánchez ha dicho que si "tanto ha gustado" ha sido porque se ha abierto a "toda la nación" y se ha configurado con una perspectiva del siglo XXI, "con gente de hoy, no de anteayer", otro reproche que ha hecho al PP, calificando su gobierno de "viejuno".

Según el secretario de Organización, ha habido incluso un votante popular que se le acercó hace un par de días para felicitarle por el "magnífico" Ejecutivo que Sánchez había logrado configurar. "Hacía falta que nos diéramos una oportunidad", ha afirmado Ábalos.

Ahora, con esa oportunidad por delante, los socialistas tienen claro, ha señalado, que la ciudadanía ya ha apostado por el pluralismo político, por lo que ve necesario hacer de esa necesidad "virtud" y liderar esa política "dialogante y participativa".

"No nos queda otra, pero seguramente, no nos quedará otra en las próximas elecciones", ha subrayado, que, de no adelantarse, se celebrarían en 2020.

PUBLICIDAD