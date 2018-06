Sánchez agradece a Macron su ofrecimiento para acoger a los inmigrantes del Aquarius

Pues nos podemos ir preparando, pero bien. En dos dias entran pateras con mas de 500 negros de Camerun y Costa de Marfil.



Ahora quitamos las concertinas y hacemos unas jornadas de puertas abiertas, total.



Después les damos sanidad de la que son usuarios profesionales cuando nosotros no s estamos muriendo en las listas de espera.



Mas tarde entraran mas Acuarius, muchos mas es que no puede ser de otra forma porque casi se lo pedimos por favor y cuando queramos darnos cuenta estaremos entregando nuestro pais a todos estos y lo que quede de el se lo regalaran a los nacionalistas. Asi es como comienzan las guerras, religiones, razas al final no se puede mezclar el agua con el aceite.Lo grave es que esto lo está perpetrando un Gobierno que no tiene legitimidad moral para poderlo hacer cuando se encuentra de invitado temporal con las riendas de un pais, que parece van a desmembrar con su ciega política .



En dos años esto no lo conoce ni la madre que lo parió.