Rivera (Cs) plantea que los partidos deban obtener un 3% del total nacional de votos para entrar en el Congreso

Y que el Sr. Ribera solicite que solo puedan estar en el gobierno de España los partidos cuyo nombre empiece por C ( Así se elimina al PSOE, al PP , al PNV, a ERC , etc. ) Y además que no pueda ser presidente del gobierno nadie cuyo apellido no comience por R ( Así no mandaría P. Sánchez , )



Jo! Estoy harto de políticos de todo pelo que , en vez de dedicarse a mejorar el país y sobretodo a la juventud que vaya futuro que les espera , se dedican a proponer lo que les conviene a ellos, en vez de a la mayoría de los ciudadanos.