Cuatro ministros de Pedro Sánchez, bajo sospecha

¿ Solo cuatro ?. Demasiado está tardando salir la sentencia de los EREs y otros muchos casos presuntamente delictivos, que podrían afectar a esa amalgama de partidos que sostiene al gobierno. Pero además, para estar gobernando y en el parlamento, no basta sólo con no mentir, ni ser corrupto, ni prevaricar, etc. esto debería ser una condición necesaria que es obvia y se da por supuesto; sino que también hay que ser fiel al cumplimiento de la Constitución, tener sentido de estado, tener capacidad para ejercer el desempeño, anteponer el interés de los ciudadanos por encima de otros partidistas, etc.



Una gran mayoría de españoles no se consideran representados en la amalgama parlamentaria, pero es que una parte del parlamento alardea de representar sólo a una minoría de españoles. Algo kafkiano y nunca visto en las democracia.



Urge elecciones libres, que los partidos constitucionalistas, que son los que representan a la mayoría de españoles, actúen y pongan fin a esta situación.