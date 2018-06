770 420

Rajoy deja su escaño en el Congreso y solicita su reingreso en el Cuerpo de Registradores de la Propiedad

No había vuelto a la Cámara baja desde la moción de censura

Pierde el aforamiento y ya no acudiría directamente al Supremo

Ha ocupado el escaño ininterrumpidamente desde el año 1989

El presidente del PP, Mariano Rajoy, ha presentado este viernes la renuncia a su acta de diputado por Madrid y solicitará, una vez quede formalizada su baja, su reingreso en el Cuerpo de Registradores de la Propiedad, en el que llegó a conseguir plaza fija en Santa Pola (Alicante).

Al dejar el escaño, Rajoy pierde su aforamiento y ya no acudiría directamente al Tribunal Supremo en caso de que la Justicia le requiriera. A no ser que pidiera ingresar en el Consejo de Estado en calidad de expresidente del Gobierno, algo a lo que tiene derecho.

El pasado 5 de junio, Rajoy anunció ante el Comité Ejecutivo Nacional del PP su decisión de abandonar la actividad política tras perder el Gobierno por el triunfo de la moción de censura que aupó a Pedro Sánchez a La Moncloa.

Posteriormente, convocó una Junta Directiva Nacional, celebrada el pasado lunes, para dar el pistoletazo de salida al proceso congresual en el que se elegirá a su sucesor, que será ratificado en un Congreso Extraordinario que se celebrará en Madrid el 20 y 21 de julio.

No obstante, en ninguno de las dos citas desveló si mantendría o no su sillón en el Congreso. Finalmente, este viernes ha comunicado su decisión de abandonar el Palacio de la Carrera de San Jerónimo, que no ha pisado desde el pasado 1 de junio.

Diputado desde los años 80

Rajoy fue elegido diputado nacional por primera vez julio en 1986, con Alianza Popular, dentro de la Coalición Popular, pero sólo estuvo cinco meses en la Carrera de San Jerónimo, ya que renunció a su acta en diciembre cuando Manuel Fraga le nombró vicepresidente de la Xunta de Galicia.

Después regresó tras ser reelegido en las generales de 1989 y revalidó su puesto en el Congreso en todas las elecciones posteriores. En total ha sido diputado más de 28 años y se retira de la política tras haber permanecido 35 años en la primera línea.

La renuncia de Rajoy al escaño puede propiciar la vuelta al Congreso de Valentina Martínez Ferro, quien ya fue diputada en la legislatura de la mayoría absoluta del PP, tras haber ejercido como directora de Gabinete de Jorge Moragas, entonces director de Gabinete de Rajoy.

