¿Dónde está Pedro Sánchez? El presidente se escuda en sus ministros y solo comparece en Twitter

Convoca elecciones. Cobarde.



Si ganabas la moción ibas a convocar elecciones, no a terminar la legislatura. La gente no te votó. si quieres gobernar, primero tienes que ganar.



Vende-madres. Sé un hombre, y no un pelele.



Cobarde. Tienes miedo, porque sabe que no te votan ni las moscas. Traidor.



Y España, no paga a traidores. No esperes nada.