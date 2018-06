Torrent denuncia a Llarena por presunta detención ilegal de diputados y prevaricación

Esto pasa, en los países que no existen de forma fehaciente, la RECLAMACIÓN DE DAÑOS ECONÓMICA.



Me explico... Si una vez desestimado esta denuncia contra el Magistrado, este...como persona física, y en vulneración de su prestigio profesional pudiese demandar a esta panda de SEPARATISTAS, pues a lo mejor ahora no existiría demanda alguna, pues podría costarles cientos de miles de euros en indemnizaciones...



Esto por ejemplo en E.E.U.U. es factible, y de hecho es habitual este tipo de indemnizaciones....



Una lástima.que en España, las demandas por DIFAMACIÓN, tengan tan pocos resultados.