El cambio de criterio fiscal que aduce Màxim Huerta es cuatro años anterior a sus fraudes

Nadie se aclara con el sueldo que cobrará Màxim Huerta por su breve experiencia como ministro



Algunas fuentes contabilizan seis días en el puesto, otras, siete; unos hacen cálculos con las retribuciones de 2017, otras con las de 2018



Los corruptos que han engañado no deberían cobrar ni un euro; al revés, deberían indemnizar por el agravio ocasionado.



Si fuera un hombre, no permitiría que le dieran ... ni un euro.



Al tito lo han echado de menestro. Cuéntales a tus sobrinos qué ha pasado.



El menestro brevísimo. Si o no ? Ya te lo dije, y no me creíste.