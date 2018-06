El gestor cultural José Guirao será el nuevo ministro de Cultura tras la dimisión de Màxim Huerta

jajajaja



yo creo que vais a tener que meteros una temporada en vuestras cavernas a llorar.



Ahora estamos en 2018, esto es una democracia, las mujeres se les trata de forma igualitaria, los gays se pueden casar.



Ahora no está bien visto llevar a la gente que no piensa como vosotros al paredón, la ley de vagos y maleantes ya no existe, ya no se ponen pantalones de campana.



Os acostumbrareis, solo os tenéis que dejaros llevar



Por cierto Uno de vuestros ministros (Fraga) ha creado un Partido que poco a poco están siendo condenados todos por corrupción.



Como veis los tiempos cambian. No os desaniméis, lo mismo en un futuro esto vuelve a ser una dictadura y algúno de vosotros el Caudillo