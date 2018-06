770 420

Màxim Huerta dimite como ministro de Cultura y Deporte tras destaparse su condena por defraudar a Hacienda

"Me retiro sabiendo que soy absolutamente inocente", ha enfatizado

Existen dos sentencias que le condenan por defraudar 218.000 euros

El cargo le ha durado menos de una semana: tomó posesión el día 7

El ministro de Cultura y Deporte, Màxim Huerta, ha anunciado su dimisión del cargo en una rueda de prensa convocada en el Ministerio de Cultura después de que este miércoles haya trascendido que fue condenado por defraudar más de 200.000 euros a la Agencia Tributaria entre 2006 y 2008. El gestor cultural José Guirao será el nuevo ministro de Cultura.

"Hay que mirar el futuro y hemos tomado una decisión muy importante. A veces para defender aquello que amas hay que retirarse. Por eso me retiro. Me voy agradecido por los apoyos recibidos", ha dicho Huerta ante los periodistas después de aclarar que ha dado este paso "pensando en las dos cosas que mas creo en esta vida: la Cultura y la Transparencia". Lo hago sabiendo que soy absolutamente inocente", ha subrayado.

"La inocencia no vale nada ante esta jauría", se ha quejado Huerta, que ha querido matizar cómo empezó su conflicto con Hacienda: "Lo hice aconsejado por mi asesor fiscal, como tanta gente. Era lo común en la profesión y no era ilegal en ese momento. Hasta que el Ministerio de Hacienda decidió revisar todos esos casos. Pagué al fisco cuando me reclamaron ese dinero seguro de mi inocencia. No es una condena por fraude, es una multa por haber perdido una demanda que interpuse ante Hacienda".

"Algunos vieron mi nombramiento como extravagante, por haber salido en un medio que todos ven y que todos demonizan", ha inciado Huerta su comparecencia, en la que en todo momento ha agradecido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que contara con él. Precisamente al jefe del Ejecutivo le ha prometido seguir colaborando con su proyecto aunque sea desde fuera de la Cultura.

El ministro más breve

Con su decisión, que ha ido a comunicar esta tarde a Moncloa antes de la convocatoria ante los medios y que ha consensuado a lo largo del día en varias conversaciones con Sánchez, Huerta pone fin al periplo más breve de la democracia al frente de una cartera ministerial. En este caso, el cargo le ha durado menos de una semana, ya que tomó posesión ante el Rey Felipe VI el pasado jueves 7 de junio.

Esta situación propiciará que Huerta cobre en concepto de pensión de exministro poco más de 1.000 euros a lo largo de siete días, el mismo tiempo que ha ocupado la cartera ministerial. Este cálculo se deriva de dos hechos: la ley que estipula que los exministros cobren el 80% de su salario tras dejar el cargo durante el mismo tiempo que estuvieron en él y los 70.368 euros anuales en que estaba cifrado el sueldo de su predecesor, Íñigo Méndez de Vigo.

La renuncia de Huerta llega después de que durante todo el día el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya recibido presiones por algunos dirigentes del PSOE para que Huerta dejara el Ministerio. Todos los partidos de la oposición han reclamado explicaciones y algunos han pedido a Sánchez que lo cesara.

Desde Moncloa se ha querido transmitir en todo momento un mensaje de tranquilidad y Huerta ha sostenido en varias entrevistas que no iba dimitir, aunque finalmente ha decidido renunciar. No son pocos los que han recordado que Sánchez prometió en 2015 que echaría a todo aquel colaborador suyo que hubiese incurrido en un fraude similar.

No han ayudado a Huerta frente a aquellos que le han pedido coherencia publicaciones de 2014 y 2015 en su cuenta personal de Twitter tales como: "Tú deja de pagar a Hacienda y a la Seguridad Social y verás. Pero un equipo de fútbol...", "¿Y no os indigna lo que deben los clubes de fútbol a Hacienda y a la Seguridad Social? #minoentender", "600 millones de euros deben los clubes de fútbol a Hacienda #tócateelcoño" o "Estar al día con Hacienda ya no se lleva".

Estreno con polémica

La breve estancia de Huerta como titular de Cultura y Deportes empezó con polémica. El mismo día en que Sánchez, anunció que optaba por Huerta en su gabinete, empezaron a trascender en las redes sociales 'tuits' del periodista criticando el deporte. En el traspaso de carteras con su precedesor Huerta aclaró estos comentarios y pidió perdón por ellos.

Después, su agenda ha estado copada por actos como la visita a la Selección Española de fútbol antes de partir hacia el Mundial de Rusia, la asistencia en París a la final de Roland Garros que ganó el tenista español Rafa Nadal y una rápida visita a la Feria del Libro.

La única decisión que Huerta ha podido tomar en su corta etapa ha sido la solicitud a la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) de información relacionada con la votación de los estatutos que serán sometidos a votación el próximo 21 de junio.

