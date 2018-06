La flota del Aquarius llegará de manera escalonada a Valencia

qué bonito, ellos hacen el amor sin importarles que sus criaturas vengan a su mundo sin trabajo, pan, ect,ect.



Ya que a ellos-as no les importa traer a su mundo ruinoso y sufridor criaturas, porque no tienen moral y solo buscan placer procreando, hay que obligarles a vasectomías,



BASTA DE HIPOCRESÍA EN EUROPA Y OBLIGARLES A NO PROCREAR SIN MEDIDAS , DENTRO DE 50 AÑOS O MENOS, NO HABRÁ COMIDA PARA LA POBLACIÓN MUNDIAL NI SI QUIERA MUCHOS PRODUCTOS, Y HABRÁ MUCHÍSIMA MAS MIGRACIÓN Y DESASTRES, SI NO GUERRAS