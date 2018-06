770 420

Màxim Huerta fue condenado por defraudar más de 200.000 euros a Hacienda

Huerta fue condenado en 2017 por defraudar 218.322 euros

Dedujo gastos a través de sociedades que correspondían a IRPF

"Estoy al corriente con Hacienda desde hace diez años", ha dicho

Màxim Huerta se ha defendido este miércoles de las informaciones sobre la multa por defraudar 218.322 euros a Hacienda entre 2006 y 2008: "No defraudé, hubo un cambio de criterio". Pedro Sánchez, que está tranquilo con las explicaciones, dijo en 2015 que no toleraría esos trucos fiscales en su equipo.

"Lo que ocurrió fue un cambio de criterio y le pasó a muchos artistas y presentadores de este país. Pagué lo correspondiente y asunto cerrado", ha dicho en Onda Cero en respuesta a las informaciones publicadas.

El Confidencial publica que Huerta fue condenado en mayo de 2017 a pagar casi 366.000 euros por infringir el artículo 191.1 de la Ley 58/2003 "por dejar de ingresar en el plazo establecido en la normativa de cada tributo la deuda tributaria que debiera resultar de la correcta autoliquidación de tributo", como consecuencia de la presentación incorrecta de la autoliquidación del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) correspondiente a los tres ejercicios 2006, 2007 y 2008, cuando copresentaba El Programa de Ana Rosa.

Tal y como recogen las sentencias del TSJM citadas, el ministro de Cultura dedujo gastos a través de la sociedad Almaximo Profesionales de la Imagen SL (creada en 2006 y de la que era único accionista y administrador) para reducir el pago del IRPF y salvar la diferencia que hay entre el impuesto de sociedades (25%) y el de personas físicas (de hasta el 48% en Madrid). A este respecto, Huerta ha dicho "cuando entré a trabajar en televisión te recomendaban crear una sociedad y lo hacíamos todos".

Hacienda reclamó a Huerta 68.151 euros por la cantidad eludida en 2006 y 188.627 euros por cuotas defraudadas en 2007 y 2008. Según señala ese medio, en los tres años fiscales de 2006 a 2008 Huerta facturó 798.521 euros a través de esa sociedad: 207.920, 287.095 y 303.506 euros respectivamente.

Además, el tribunal constató que se había deducido gastos no justificados como actividad artística más de 300.000 euros. Entre esos gastos, según El Confidencial, estaría la compra y el mantenimiento de un piso en Alicante que el ministro compró a través de la citada sociedad a los pocos meses de constituirla. De los casi 460.000 euros que Huerta presentó como gastos de actividad profesional, el tribunal dio por buenos 148.702 euros (43.770 euros en 2006, 80.481 en 2007 y 24.451 en 2008).

Igualmente, las sentencias del TSJM recogen que Huerta sólo declaró por rendimientos del trabajo 44.400, 43.065 y 60.000 euros en los respectivos ejercicios. En consecuencia, de los 798.520 euros que ingresó entre 2006, 2007 y 2008 únicamente tributó por IRPF 21.860 euros.

El monto total a pagar fue de 365.938 euros, por los tres años más un recargo del 50% de multa e intereses de demora. También hizo frente a las costas de los dos juicios: 4.840 euros. En estos casos, el fraude se convierte en delito si supera los 120.000 euros por ejercicio.

Moncloa no le cesará

En defensa de su reciente nombramiento frente al Ministerio de Cultura y Deportes, Huerta ha dicho que "el presidente Sánchez sabe cómo me muevo y por eso quiso que yo fuera ministro. [...] Me ha dicho que nuestro objetivo es trabajar y ser transparente". Si bien ha reconocido que no advirtió a Sánchez de esta condena cuando le llamó para formar parte del Ejecutivo: "Fue una cuestión privada en la que yo asumí mis responsabilidades".

"No hubo mala fe y no oculté nada. Acepté mi responsabilidad como ciudadano", ha dicho en Onda Cero en este sentido. Huerta ha querido desvincular este asunto de su cargo actual. "Este asunto no es a Màxim como ministro de Cultura, fue al Màxim de hace unos cuantos años y asumí la responsabilidad como ciudadano", ha señalado en esa misma entrevista.

Tras las explicaciones, fuentes de Moncloa consultadas por El Español celebran la rapidez del ministro y descartan su cese. Sin embargo a Pablo Iglesias no le han resultado suficientes. El líder de Podemos ha pedido la dimisión "inmediata" de Huerta desde los pasillos del Congreso. En referencia al nuevo Gobierno, ha señalado que "España no se puede permitir que tenga ministros reprobados como los tenía" el anterior: "No vamos a alentar comportamientos que recuerdan a los del PP".

Tampoco ha faltado reacción desde el PP, en este caso en forma de tuit. Fernando Martínez Maíllo escribió en su perfil a primera hora: "Son las 9 de la mañana y el ministro de Cultura y Deporte, condenado por defraudar a Hacienda, ni ha dado explicaciones ni ha dimitido. Con qué autoridad este Gobierno va a exigir a los españoles que paguen sus impuestos". El PP ya ha registrado la primera pregunta para Pedro Sánchez en el Pleno del Senado y le pide el cese del ministro.

Desde Ciudadanos también han pedido explicaciones a Huerta en por este caso: quieren que comparezca en el Congreso. "Ante unas afirmaciones de esta gravedad tienen que dar explicaciones. Lo más sensato es que vaya al Congreso y dé toda la información necesaria sobre los hechos", ha dicho Inés Arrimadas en rueda de prensa desde el Parlament.

