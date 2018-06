La candidatura única de Feijóo-Santamaría puede marginar a Cospedal

La enana es un submarino de la ziquierda en el PP y lo va a acabar de hundir si sigue mandando. Esa tipa que no tiene principios ni moral de ninguna clase, es la que permitió que la secta y la 4 de Prisa sobrevivieran cuando estaban completamente arruinadas y hundidas en 2012, y las salvó dios sabe porqué, aunque la única explicación lógica es esa, que de derechas no tiene nada y permitió que un grupo mediático se hiciera fuerte en España para machacar a muerte a la derecha y tapar todas las verguenzas y la basura de la izquierda, que es lo que hacen para manipular a la opinión pública, defraudar 300.000 euros no es nada pero falsear un curriculum es delito de muerte, y como con eso todo. 2 varas de medir y cloacas en sus programas. Así que si la enana sale en la directiva del PP que se olviden de mi voto, votaré a VOX