Artadi y Batet serán las encargadas de preparar la reunión entre Torra y Sánchez

El Govern pide a Sánchez que dé a la cita un "enfoque" distinto

La consellera catalana de Presidencia, Elsa Artadi, este martes. Foto: EFE

La consellera de Presidencia, Elsa Artadi, y la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, serán las encargadas de preparar la futura reunión entre los presidentes de la Generalitat y del Gobierno, Quim Torra y Pedro Sánchez. Sánchez se reunirá con Torra antes del verano: ¿cuál será el punto de partida para el diálogo?

En rueda de prensa tras el Consell Executiu, la propia Artadi ha explicado que así lo hablaron los dos presidentes en la conversación telefónica que mantuvieron el viernes, y ha asegurado que aún no hay fecha ni orden del día para el encuentro.

Artadi y Batet ya han tenido una primera conversación telefónica y seguirán en contacto hasta que se cierre definitivamente el contenido que ambos presidentes quieran dar al encuentro, y ha insistido en que el Govern quiere "hablar de todo sin condicionante ni apriorismos y escuchar la oferta que tenga el Gobierno para los catalanes".

Un enfoque distinto

La también portavoz del Govern ha advertido de que no entendería que el enfoque que Sánchez diera a su encuentro con Torra fuera el mismo que dé a las reuniones que contempla hacer con otros presidentes autonómicos: "Catalunya es el único parlamento que tiene una mayoría independentista y por segunda vez".

Artadi ha considerado normal que Sánchez se quiera ver con todos los presientes y ha asegurado que la Generalitat no exige ser la primera ni la última, pero ha defendido que no puede ser tratada como una autonomía más en las circunstancias actuales.

"Tratar que tenga el mismo enfoque que con un presidente de comunidad autónoma es no entender donde una persona está -Sánchez-. No podemos renunciar al derecho de autodeterminación. Este es el marco", ha concluido Artadi.

Así, el Govern avisa de que no pone condiciones sobre cuando tiene que ser la reunión pero concluye: "No nos sentimos parte de esta ronda ordinaria del Gobierno español con comunidades autónomas".

Cuanto antes

El Govern ha insistido en que si es por él la reunión será cuanto antes, ha recordado que el Gobierno central situó la cita sobre el verano y ha ironizado: "El concepto que tenemos de verano no sé si es el mismo. No sé si se refieren a antes del solsticio o no".

La Generalitat no se cierra a hablar de financiación autonómica, pero advierte de que quiere dar a la reunión un aire de diálogo mucho más global: "El objetivo de esta primera reunión no es entrar con temas de si nos dará 100 millones más para Rodalies o 100 millones menos".

"La primera cuestión que hay que poner sobre la mesa es cuál es la oferta que hace el Gobierno y cómo piensa dar respuesta al pueblo catalán", ha zanjado.

PUBLICIDAD

Contenido patrocinado Otras noticias