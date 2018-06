El Govern reactiva el Diplocat después de que el Gobierno central lo liquidara

Faltan dos c... para poner fin a tanta chulería. Y el PSOE no va a ser el que los ponga en su sitio.



Volverán a marear la perdiz, y gastando en el desarrollo de la que ellos denominan futura república catalana. Mientras tanto, más de la mitad de catalanes continuaremos viéndolos chulearse de todos los españoles.



Hasta cuando tendremos que sufrirlos.



Por favor, PSOE o el que esté en el gobierno, poned fin a tanto adoctrinamiento en las escuelas. Que después, si no lo hacéis, solo nos quedará rasgarnos las vestiduras.