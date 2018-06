Borrell pide colaboración a la oposición y alerta: "Cataluña está al borde del enfrentamiento civil"

Cataluña está al borde del enfrentamiento?



Todo esto lo empezasteis vosotros desguazando el estado dando más y más competencias a las CCAA desde los ochenta. Y los otros por omisión.



Luego vino ZP y la reforma del estatut que todos sabemos como acabó aquello, medio estatut ilegalizado.



Para los que tenemos una buena memoria sabemos de donde viene todo el lodazal catalán: del PSOE y sus ansias de poder a cualquier precio. Y no es precisamente cediendo como vais a calmar a la bestia sedienta, estáis cediendo ante el chantaje y la violencia!



No tenéis ningún respeto por la gente que vive acosada y silenciada en Cataluña. Solo queréis premiar a los únicos que han chantajeado, amenazado, agredido y trasgredido la ley.



De un ciudadano apolítico, sólo me queda deciros que el PSOE sois una vergüenza, una calamidad y un cáncer para este país. Y los otros también por no tener los bemoles de defender sus ideas y hacer de contrapeso de todas vuestras ocurrencias.