El PSOE sería el partido más votado, según una encuesta

Conmigo que no cuenten. Yo siempre voto al partido que no comulga ni con unos ni con otros; el partido, aún sin crear, que trata de unificar a todos los que sienten a este país sin distinción de ideologías, credos o razas. Y hasta ese momento -que llegará- aún cuando yo no lo vea- seguiré votando en blanco. De momento somos unos trescientos mil, pero irreductibles e inasequibles.