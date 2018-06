¿Qué ofrece negociar Pedro Sánchez a Torra?

La hipoteca que tiene Pedro Sánchez con todos estos partidos que le han apoyado para hacer una moción de censura a Mariano Rajoy, pronto le va a pasar factura. Todos quieren algo, y eso lo vamos a pagar los ciudadanos de a pie. En beneficio de España "Pedrito" convoca cuanto antes unas elecciones generales, porque este gobierno de figurines que has hecho, que no dudo puedan estar muy cualificados, no puede durar mucho. tiempo.