Sánchez vuelve a 'vender' el fin del control a Cataluña que ya cayó con el 155

Levantar el control a estos bandoleros que desprecian España y sobre la que vierten calumnias todos los días? No en mi nombre.



Negociar con los que quieren romper España? No en mi nombre.



Negociar con los que acosan y señalan a las que no piensan como ellos? No en mi nombre.



Pedro, no nos representas. Ningún español te ha votado así que en nuestro nombre NO Pedro, NO es NO.