Torra y Sánchez se emplazan por teléfono a reunirse "pronto"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Foto: Efe.

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, han mantenido este viernes una conversación telefónica y se han emplazado a reunirse "pronto".

Fuentes del Govern han explicado a Europa Press que las oficinas de ambos presidentes serán las encargadas de cerrar la fecha del encuentro.

La conversación entre Sánchez y Torra se enmarca en una ronda de llamadas telefónicas de cortesía que el jefe del Ejecutivo español ha emprendido en la tarde de este viernes con todos los presidentes autonómicos, ha explicado a Europa Press un portavoz del Palacio de la Moncloa.

El líder socilista contactó a última hora de la tarde con el presidente del País Vasco, Iñigo Urkullu, que le ha remitido una carta para solicitarle una vía de diálogo para afrontar cuestiones como el cumplimiento íntegro del Estatuto. Aunque no han cerrado fecha, sí han quedado en dialogar más adelante "con más detenimiento".

Con todos ellos, Sánchez tiene la intención de mantener entrevistas bilaterales en fechas que están pendientes de cerrar, tal y como adelantó este mediodía la ministra de Educación, Formación Profesional y portavoz del Gobierno, Isabel Celaá.

El hecho de incluir a Torra en esta ronda de contactos con los presidentes autonómicos muestra la voluntad del Gobierno de Sánchez de normalizar la relación con el Govern catalán y enmarcarla en lo que deberían ser los contactos entre dos instituciones del Estado como el Gobierno de España y la Generalitat de Cataluña.

En su toma de posesión este jueves, la ministra de Política Territorial y Función Pública, la catalana Meritxell Batet, ya avanzó la disposición del Ejecutivo de Sánchez de trabajar en el apaciguamiento de la confrontación con el Govern catalán "antes del verano".

Como gesto hacia la Generalitat, el Gobierno ha decidido levantar el control previo que hasta ahora se hacía a través de las entidades financieras sobre todas las órdenes de pago cursadas desde la Generalitat, y que se había vinculado a la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña, que quedaba eliminado con la constitución del nuevo Govern catalán.

A pesar de la eliminación automática del 155 con la constitución del nuevo Govern, era necesario desactivar esta orden dada a las entidades financieras sobre el control previo a los pagos de la Generalitat.

No obstante, el Gobierno mantiene el control reforzado, pero a posteriori, sobre las cuentas de la Generalitat de Cataluña decidido en el acuerdo del Consejo de Ministros del 20 de noviembre de 2015, y que persigue vigilar que no se desvíen fondos públicos destinados a la prestación de servicios públicos fundamentales a actividades no amparadas por la ley.

