Sánchez se reunirá con Torra antes del verano: ¿cuál será el punto de partida para el diálogo?

Torra: - Sánchez, ¿por qué no llevas un churrito amarillo como yo?



Sánchez: - Porque, como todo el mundo sabe, el color amarillo da mala suerte. Si me pongo un churrito amarillo, el Coletas me quitará el puesto de presidente del Gobierno y destruirá las siglas del PSOE.



Torra: - Bueno, pues entonces me fusionaré con el Coletas y nos haremos llamar "Catalufolandia, No Puedorrr, No Puedorrr".