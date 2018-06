Anticorrupción pide procesar a Camps por malversación y prevaricación en el caso de la F1

Al 6, así es, Merca Sevilla, costó 500. Millones más que merca Valencia, y todo igual, pero si en Sevilla no hubo costando 500. millones más algo no cuadra, y no digo que no haya prevaricado, pero hombre la misma vara de medir para todos.



O la izquierda tiene patente de corso o por el contrario algunos fiscales prevarican descaradamente.