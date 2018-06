Rajoy se va sin dictar su sucesión: ¿qué necesita el PP para evitar la guerra y el hundimiento?

La estrategia podría pasar por OIR a los ciudadanos: sus problemas, necesidades, modelo de Estado, reforma CCAA, etc., en definitiva que los ciudadanos se sientan representados por los políticos y no lo contrario, que los políticos usen a los ciudadanos para imponer sus acuerdos bajo manga, prevaleciendo sus propios intereses.



¿ Quienes quieren eso de nación de naciones si no es otra cosa que un instrumento para la desigualdad ?, ¿ Quienes quieren el maremagno de leyes y número de políticos en todas las áreas?.No puede ser tanto reino de taifas, ni por su coste ni por su enjambre de leyes contradictorias entre unas y otras, Se puede y debe simplificar la administración y facilitar las cosas a los ciudadanos.



Oigan a los ciudadanos, sean serios y responsables, y tengan en cuenta que NADIE es imprescindible; eso de VIVIR de la política sin SERVIR ni valer ya no vale.



Comprometerse a cumplir y hacer cumplir la ley, a no robar ni permitirlo, a no manganear, no mentir, cumplir promesas que mejoran el bienestar de los ciudadanos..OIGAN al ciudadano,....Seguro que así recuperarán terreno