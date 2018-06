Un Gobierno diseñado para 'blindarse': ¿qué flancos intenta tapar Sánchez con este Ejecutivo?

#4 Que curioso, entonces su su estrategia no es gobernar sino ocupar para recuperar, no?



Eso te satisface? te has preguntado si eso nos sirve de algo a los que deseamos poder votar libremente a quien nos gobierna¿? te has preguntado si tanto populismo en sus fichajes no es como primer termino el hacer olvidar sus promesas de censurar y convocar? Lo cierto es que si bien hay gente que vale mucho como personas, lo que valgan como políticos esta por ver y los que ha elegido que tienen experiencia en politica, salvo Borrell son todos unos catet@s.