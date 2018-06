Sánchez diseña el Gobierno en clave electoral con la vista en las autonómicas

A mi no me gustan esos ministros, me gustan mas que los que había pero no me gustan del todo. Magdalena es un loro que repite una y cien veces el mismo mantra, Margarita es otro quiste, el de cultura no lo puedo ni nombrar y, por muy efectista que sea y mucho respeto que me merezca Pedro Duque, yo no hubiese elegido a Iniesta para el Ministerio de Deportes ¿por qué? pues porque habría elegido una persona con experiencia en política, no una persona que no sabe nada de política. Una cosa es marcar el gol que te da el mundial y otra ser ministro. Salvando lo anterior me gustan mas que los Zoidio y compañía pero con menos preparación que, por ejemplo, Montoro. Lo peor es que se aumenta el número de Ministerios y ello quiere decir mucho mas consejero, mamones, etc. Más y más gasto aunque, espero, menos del que podría haber con los horribles de Podemos, los perroflautas piensan que el dinero es infinit y por ello se hipotecan en casoplones. En cualquier caso esos ministerios si que dan una visión más amplia y, si al final me equivoco y si, por ejemplo, Pedro Duque consigue ser un extraordinario ministro, con esta nueva visión el próximo gobierno, sea del color que sea, debería mantenerlo en su ministerio. No he dicho nada de Marlasca porque no he querido, ni tampoco de esa discriminación masculina en cuanto al número de ministerios porque tampoco he querido.